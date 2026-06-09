陽光行動／屋頂光電板安全疑慮 颱風天恐成血滴子

八月起，面積達一千平方公尺的新、增、改建的建物須強制裝設太陽光電，政策方向在打造台灣能源韌性，普遍獲得認同，但立委憂配套不足，提出安全疑慮。物業管理及光電業者也提醒，屋頂光電畢竟要轉由住戶管理，從是否壓縮住戶使用空間，到有無被強風吹落的安全疑慮，都要做好配套。

日興光電總經理蘇星友做過許多屋頂光電案場，他說，去年七月的丹娜絲颱風登陸嘉義時，十五、六級強風橫掃陸地，除了新聞畫面的幾處水域光電場被吹翻，另有幾處屋頂光電的下場也很慘烈，強風吹襲下，有的光電板只剩一半，有的只剩支架，光電板已不知去向，「光電板變城市血滴子的說法，絕非空穴來風」。

業者將本求利 禁不起強風檢驗

蘇星友說，問題出在這些屋頂光電場大部分是租來的，業者向屋主租用屋頂發電，將本求利下，相關材料用得不見得扎實；例如他自己案場的梁柱一定用Ｈ型鋼骨作支撐，不少案場只用Ｃ型鋼和空心的方管，支撐及抗風能力差很大。

另如鎖住光電板的螺絲，一般只用自動螺絲打進上述鋼材，日曬雨淋久了會生鏽、腐蝕，加上強風吹，就容易晃動，造成惡性循環。蘇星友的案場則堅持先開好鎖孔，再用不鏽鋼螺絲搭配墊片牢牢鎖緊，抗風能力才強；加上光電板之間做好防水不滴漏到鋼材的設計，讓支撐結構更耐久，這種結構更能禁得起強風考驗。

他認為立委的顧慮其來有自，若一切按標準作業流程，材料、施工也採較高規格，應該安全無虞；問題是法令規定建商來蓋屋頂光電，再交給住戶管理，中間有無差錯很難說。也有土木技師表示，近年光電板受損案例多與颱風有關，常見支架被「連根拔起」，與施工時應植入樓板或牆體內的螺栓深度不足有關，施工品質須落實把關。

管委會不作為 光電板易淪廢品

經濟部能源署表示，去年丹娜絲颱風期間，受災光電場中，屋頂型光電場占百分之八，事故多與施工未確實鎖固有關，已修法提高抗風強度須達十七級陣風，且每兩年應定期檢驗維護。

台灣物業管理學會理事長郭紀子認為，屋頂光電新制對提升社區及國家能源韌性都有幫助，但建商將光電場交給管委會後，是否落實清洗、維修、管理、更新等，若不作為，若干年後光電板可能淪為屋頂裝飾品或廢棄物。

郭紀子說，公寓大廈屋頂多為住戶共有，強制設光電板後，可能壓縮到原本的曬被區、空中花園或冷氣主機空間，如何設計才能平衡發電收益與住戶空間使用權，及售電收入如何公平分配至公共基金或折抵管理費，都是要面對的溝通挑戰。

火災時不斷電 考驗消防應變力

另外，光電板在火災時具有不斷電特性，這將考驗第一線消防搶救與社區消防自衛的教育訓練；而且，廿年後光電板退役時面臨拆除、回收與重置，也要及早規畫。

桃園市建管處官員認為，平時如電梯等公共設施管理維護是社區沉重的負擔，住戶在區分所有權人大會上，常因此想漲管理費而吵得不可開交；未來有光電板後，等於又多了一項管理維護項目，考驗管委會的治理能力。