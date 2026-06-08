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高金素梅被求刑12年6月 羅智強批賴清德：清算在野黨絕對排得上第一

聯合報／ 記者陳柄亦／台北即時報導
無黨籍立委高金素梅涉嫌以友人當人頭，詐領助理費、加班費、育嬰津貼補助超過787萬，今天遭台北地檢署求處有期徒刑12年6個月。對此，國民黨立委羅智強今天表示，若問總統賴清德執政最努力做的是什麼？清算在野黨絕對排得上第一。圖／聯合報報系資料庫
無黨籍立委高金素梅涉嫌以友人當人頭，詐領助理費、加班費、育嬰津貼補助超過787萬，今天遭台北地檢署求處有期徒刑12年6個月。對此，國民黨立委羅智強今天表示，若問總統賴清德執政最努力做的是什麼？清算在野黨絕對排得上第一。圖／聯合報報系資料庫

無黨籍立委高金素梅涉嫌以友人當人頭，詐領助理費、加班費、育嬰津貼補助超過787萬，今天遭台北地檢署求處有期徒刑12年6個月。國民黨立委羅智強表示，若問總統賴清德執政最努力做的是什麼？「清算在野黨絕對排得上第一」。

羅智強指出，高金素梅遭30路大搜索後4個月，北檢火速起訴，求處12年半重刑；扣她的帽子，又是老掉牙的「助理費」。

羅智強說，高金素梅從政二十多年，為什麼是今天以助理費辦她，因為用這招「入人於罪」太好用了。

羅智強說，新竹市長高虹安也是因為助理費被賴清德政權以貪汙罪追殺；七連霸的民進黨立委林岱樺，民進黨執政十年不辦她，等到她想選高雄市長，也用助理費來辦她，辦到她從民調第一到初選落敗。

羅智強強調，司法在賴清德手中，就是這麼好用。

針對上周屏東地檢署重新偵辦國民黨屏東縣長參選人蘇清泉並改依過失致死罪嫌起訴，羅智強表示，民進黨操弄司法，為的就是想要在年底五五波的選戰中，讓蘇清泉陷入司法泥淖，疲於奔命。

羅智強說，「冷飯熱炒、老案新辦、以案查案、無案變小案、小案變大案，偵查大公開、媒體大造謠、雞蛋挑骨頭」，賴清德容不下民主制衡，就把司法變利刃，追殺清算在野。

羅智強指出，徐巧芯參選立委時，揭露政府開放萊豬卻未換得任何經貿利益；時隔兩年，也突然傳出北檢重啟偵查，並將她列為洩密被告；反觀，賴清德擔任台南市長時，哽咽地為被指賤賣台糖土地的新潮流大老、前台糖董事長吳乃仁抱不平，他用個人的政治生命保證吳乃仁的清白，結果吳乃仁賤賣台糖土地案遭判背信罪定讞還賠償台糖的1.7億元遭法院拘提，竟消失無蹤，逍遙法外。

高金素梅 羅智強 賴清德 2026九合一選舉

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