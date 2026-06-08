蕭美琴：調查局將派專員進駐帛琉 因應跨國犯罪挑戰

副總統蕭美琴出訪帛琉今天赴帛琉國會發表演說時表示，詐騙、網路犯罪、毒品走私及其他跨國犯罪活動，也正威脅整個太平洋地區的社群。為進一步深化合作，台灣法務部調查局將指派專責人員進駐帛琉，與帛琉相關機關密切合作，共同應對日益嚴峻的跨國犯罪挑戰。

蕭美琴訪問帛琉昨進入第三天，蕭美琴今拜會帛琉總統惠恕仁並進行雙邊會談，就公共建設、醫療衛生、農漁業、科技應用、安全、潔淨能源等合作議題廣泛交換意見；接著前往帛琉國會參訪。

蕭美琴在帛琉國會發表英文演說表示，在聯合國大會（UNGA）、世界衛生大會（WHA），以及聯合國氣候變遷進程等許多重要國際論壇上，帛琉始終是台灣最堅實的後盾。正因有帛琉的支持，讓台灣能在公共衛生、氣候行動、飛航安全以及打擊跨國犯罪等領域，為國際社會做出更積極的貢獻。

蕭美琴說，除了地緣政治安全等大環境的挑戰之外，詐騙、網路犯罪、毒品走私及其他跨國犯罪活動，也正威脅整個太平洋地區的社群。台灣致力於成為值得信賴的夥伴，與帛琉共同強化執法合作，捍衛人民的安全與福祉。為進一步深化合作，她在此宣布，台灣法務部調查局將指派專責人員進駐帛琉，與帛琉相關機關密切合作。

中央社報導，惠恕仁隨後致詞表示，歡迎蕭美琴宣布由法務部調查局派員赴帛琉協助執法工作。當前持續有人企圖將毒品及組織犯罪活動帶入帛琉，語言隔閡常造成辦案困難，台灣的協助將有助提升執法效能，讓帛琉更加安全。

惠恕仁也說，世界比以往任何時候都更需要攜手維護以規則為基礎的國際秩序，而這項秩序應建立在聯合國憲章揭示的基本原則之上，也就是所有人民都應有發聲權利，包括台灣二三〇〇萬人民。

他表示，台灣在科技、醫療、農業、水產養殖及航空等領域居於世界領先地位，若國際社會將台灣排除在聯合國、世界衛生組織（WHO）、聯合國糧農組織（FAO）、國際民航組織（ICAO）及其他聯合國機構之外，這不僅對台灣不公，更是全球一大損失。