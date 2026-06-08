訪漢翔工會交流無人機產業 民眾黨：仍有精進空間

無人載具產業發展隨國防議題討論受矚，台灣民眾黨政策會今天表示，國內市場仍以政府採購為主，空域治理、市場開放、技術驗證及法規調適等面向仍有精進空間，盼打造產業生態系。

台灣民眾黨政策會副執行長徐文路今天率政策團隊成員，拜訪漢翔航空工業股份有限公司企業工會，與工會幹部就國防自主、航太產業發展及無人機政策等議題進行座談交流。

台灣民眾黨政策會會後發布新聞稿表示，政府近年積極推動無人機產業發展，但從目前產業結構觀察，國內市場仍以政府採購需求為主，民間商業應用規模相對有限。如何建立具備國際競爭力且能夠永續發展的商業模式，將是台灣無人機產業未來能否成功的重要關鍵。

民眾黨政策會表示，美國總統川普於去年簽署行政命令，將無人機提升至國家競爭力與下一代交通系統的重要戰略層級，推動超視距飛行（BVLOS）、電動垂直起降航空器（eVTOL）試點計畫，以及國家空域整合等措施，希望藉由法規與制度調整，創造新的經濟成長動能。

民眾黨政策會認為，相較於美國著重空域管理、法規創新與市場應用發展，台灣現階段無人機政策仍偏重政府採購，對於空域治理、市場開放、技術驗證及法規調適等面向，仍有進一步討論與精進空間。

民眾黨政策會表示，未來應透過國際比較，重新檢視台灣無人機產業政策方向，建立公平競爭與透明驗證機制，打造真正具備國際競爭力的產業生態系。