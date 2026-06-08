蕭副總統見證道路完工剪綵 盼台帛持續攜手合作

副總統蕭美琴今天出席帛琉葛薩州跨州道路工程完工剪綵儀式表示，台灣協助興建的道路已占帛琉陸上交通網絡約68%，展現兩國長期合作成果；期盼雙方攜手合作，在2028年前完成帛琉北大島的主要跨州道路網絡。

副總統蕭美琴啟動「帛榮專案」，下午出席政府援建葛薩州（Ngchesar）工程計畫完工剪綵儀式致詞時表示，完善的道路系統不僅有助縮短城鄉差距，更能改善當地居民的生活品質。相信這項跨州道路工程的完竣，將進一步促進帛琉全境的交通網絡連結與繁榮發展。

副總統提到，均衡發展不僅是台帛夥伴關係的重要目標，也是總統賴清德在台灣推動的重要施政方向，希望確保居住在台灣各地以及從事不同行業的國人都能共同成長、發展，並共享經濟繁榮的成果。因此，均衡發展始終是優先施政目標之一。

副總統指出，台灣與帛琉基於共享價值，兩國邦誼歷久彌新。多年來雙方在諸多重要計畫攜手合作，為兩國人民帶來實質福祉。台灣向來高度重視台帛雙邊夥伴關係，並欣見透過年度援外計畫持續支持帛琉的基礎建設。

她說，截至目前為止，由台灣協助興建的道路已占帛琉陸上交通網絡約68%，這項亮眼成果正是兩國之間堅實互信、深厚情誼與緊密合作的具體見證。

展望未來，副總統表示，台灣將持續協助帛琉各領域的發展，並全力支持帛琉總統惠恕仁（Surangel S.Whipps, Jr.）擘劃的願景。期盼雙方攜手合作，在2028年前完成帛琉北大島的主要跨州道路網絡。

她表示，更加完善的交通網絡不僅有助於帶動經濟成長、強化各州間的連結，亦能為帛琉人民開創更璀璨、更均衡的未來。在雙方的共同努力下，深信台帛關係定能持續穩健前行、蓬勃發展，兩國堅若磐石的邦誼也將歷久彌新。