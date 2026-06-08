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蕭副總統見證無人機捐贈 助帛琉提升防災及救援韌性

中央社／ 帛琉科羅8日電
副總統蕭美琴（左3）訪問帛琉，8日與帛琉總統惠恕仁（Surangel S. Whipps, Jr.）（右3）至帛琉國會出席無人機捐贈暨展演活動，外交部常務次長葛葆萱（左2）、駐帛琉大使陳剛毅（左）出席見證。 中央社
副總統蕭美琴（左3）訪問帛琉，8日與帛琉總統惠恕仁（Surangel S. Whipps, Jr.）（右3）至帛琉國會出席無人機捐贈暨展演活動，外交部常務次長葛葆萱（左2）、駐帛琉大使陳剛毅（左）出席見證。 中央社

副總統蕭美琴訪問帛琉第3天，今天在帛琉總統惠恕仁陪同下，共同見證台灣多功能無人機捐贈儀式及展演。蕭副總統表示，盼透過科技合作協助帛琉強化醫療物資運送、海域搜救及防災應變能力，提升整體救援韌性。

蕭副總統率團訪問友邦帛琉，為協助帛琉提升數位科技應用能力及韌性，她今天與帛琉總統惠恕仁（Surangel S. Whipps Jr.）共同見證無人機捐贈儀式及展演。

蕭副總統受訪表示，無人機有許多新興功能，在台灣，包含防災、偏遠地區物流，以及災後的通訊韌性等，都可以運用無人機。

她說，在台灣無人機是新興產業，過去這幾年成長非常多、技術也有進展，所以，外交部特別成立無人機外交小組，未來也將建立一個可以幫助友邦訓練無人機飛控人員的訓練中心。

副總統提到，這次展示未來可以協助帛琉在無人機各方面的應用，產業持續進展過程中，台灣無人機在國防應用上也碰到需要爭取國人及立法院更多的支持，政府也希望能夠在民用領域展現台灣實力，這是一個起點，未來會持續跟友邦合作。外交部規劃未來跟不同友邦之間因地制宜，根據不同需求，做長期規劃與合作。

專家周愷元受訪表示，此次展示的無人機具備多元作業能力。除了作為初期的操作訓練用途，讓當地人員掌握飛行技術外，該機型更可搭載緊急醫療物資進行異地投送，解決偏遠地區或島嶼間的物資傳輸難題。此外，針對帛琉廣大的領海環境，該架無人機也可掛載救生圈，執行緊急海域搜救任務。

周愷元說，實際作業時，無人機能透過影像鏈路與飛手遠端控制，實現「超越視距」的飛行任務，將物資精準送達指定地點降落或投送，因此將此款多功能無人機贈送給帛琉。

他表示，這款無人機可以載重3.5公斤，在這個重量範圍內可以做不同用途的使用或改裝，若改裝成相機用途，這款無人機的通訊距離可達2公里，包括遙控數據與圖傳。

他說，通常無人機有一個作業環境，電池都是替換性電池，這次捐贈一台無人機配置多組替換電池，若要繼續使用，換一組電池，就能馬上繼續飛。

被詢及若出海時間長，無人機是否會斷電，周愷元說，無人機的飛行速度比船還快，空中阻力比較小，所以，若2公里距離，無人機可以飛過去且直接降落，到目的地送醫療物資，這架無人機單組電池飛行時間約為15分鐘。

他表示，目前展示的機型主要是作為「最初期的訓練用途」，重點在於先讓當地人員熟悉操作與使用習慣，未來將視實際需求，進一步配合其他任務型機型的應用。這次專案共計贈送4架無人機，希望透過科技援助，實質提升帛琉的防災與醫療服務韌性。

帛琉 無人機 惠恕仁 蕭美琴

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