中東戰火未歇 卓揆拍板大眾運輸票價凍漲再延3個月

行政院長卓榮泰8日主持「因應中東衝突民生安定專案會議」時表示，政府持續推行交通運價平穩措施，大眾運輸票價凍漲措施延長為6個月，透過補助公路客運、計程車、國內船舶及國內航空等運輸業者，以減輕業者與民眾負擔。

卓榮泰指出，在能源供應方面，目前國內輕油供應穩定無虞，石油及天然氣庫存均高於法定安全存量。同時，2026年6月至8月天然氣船期調度已完成，並提前部署冬季天然氣採購計畫，目前正持續辦理9月至12月天然氣採購事宜，以確保國內能源穩定供應。

卓榮泰進一步表示，在國內汽、柴油價格方面，我國目前仍維持亞鄰最低價，並啟動專案平穩吸收措施，本周（6月8日至14日）汽、柴油價格維持不調整；另除工業用天然氣價格調漲5%外，6月份民生用電、天然氣及液化石油氣（LPG）桶裝瓦斯均不調漲，以兼顧民生需求及物價穩定。

在交通運輸方面，卓榮泰指出，政府持續推行交通運價平穩措施，包括大眾運輸票價凍漲措施延長為6個月，與國際或亞鄰相比整體維持平穩，以及計程車油價補助加碼至1萬5,000元等，透過補助公路客運、計程車、國內船舶及國內航空等運輸業者，以減輕業者與民眾負擔。

卓榮泰強調，在肥料供應方面，為減輕農民負擔，政府持續維持肥料價格凍漲，並將化肥原料漲幅補助品項由6項增加至14項，包括氯化鉀及複合肥料等品項均為亞鄰最低價，同時請農業部及早規劃採購計畫，適度增加肥料庫存，以穩定供應及價格。此外，考量近期氣象預報顯示臺灣將有連續降雨情形，請農業部第一時間掌握氣象資訊，針對豪雨可能對農產品生產及供應造成的影響預作因應。

卓榮泰表示，在醫材供應方面，為確保民生醫療穩定，經濟部與衛生福利部跨部會協作，優先供應藥品及醫療器材生產所需包材與塑料，強化醫療供應鏈韌性。此外，目前國內塑膠醫材價格已逐步回穩，以塑膠抽痰管為例，國內電商平臺販售價格與日本、韓國相近，且低於美國市場價格，顯示相關供應情形穩定。

針對目前鋼市及鋼價狀況，卓榮泰指出，基於政府一體原則，為確保民生安定與物價穩定，請經濟部及中鋼公司持續掌握市場變化及相關情況，並於一周內提出具體因應方案。此外，鑑於國際情勢動盪，東部地區瀝青混凝土價格上漲，對民間業者造成壓力，也對工程推動造成影響，請經濟部及中油公司持續關注價格變動情形，檢視是否存在不合理漲幅，並提出有效措施穩定原物料供應。

隨後，行政院副院長鄭麗君於會中說明，今年5月消費者物價指數（CPI）年增率為2.2%，高於4月的1.73%，主要係受到去年油料費及蔬菜價格比較基期偏低等因素影響，研判並非輸入性通膨所致。對此，卓榮泰表示，政府施政目標是維持3%以上經濟成長率，並將全年消費者物價指數年增率控制在2%以下，以避免物價上漲對民生帶來衝擊。雖然5月單月消費者物價指數增幅較高，但並非來自輸入性通膨因素，政府將持續密切關注市場變化，朝全年平均消費者物價指數低於2%的目標努力，維持民生物價穩定。