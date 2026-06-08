高雄表態不收外縣市土方 業界憂引發連鎖效應衝擊建設

行政院長卓榮泰6日到高雄視察表示，南部土方去化量相對充裕，盼擴大收土對象，遭藍營質疑恐收容其他縣市土石方。高雄市政府今重申，不會收受外縣市土石方。對此，台灣省不動產建築開發商業同業公會理事長吳國寶指出，若這樣下去，恐連帶影響台南、嘉義、雲林、屏東等周邊縣市，造成建設或公共建設停擺。

吳國寶指出，高雄稱不收受外縣市土方，但據他了解，國土署是不允許此舉的，不然許多地方的工地又得停工。台灣要申請最終處理場的標準極高，比如面積須10公頃以上、不得位於水源保護區、得花幾年時間通過環評等，導致各地極難設立合法處理場，比如新竹市就缺乏類似條件，這種情況就得跨縣市尋求幫助，目前台北港部分，國土署已經確認有數個縣市可以進場。

吳國寶說，事實上，土方之亂問題並未解決，仍有部分工地仍是停工狀態，因為合法土資場處理量能不足，造成清運價格飆升，這不只會影響建設，甚至連五大管線都會因此難以開挖推進，現階段只能期待主管機關能否核准，以專案容許讓農牧用地能當作暫存區。