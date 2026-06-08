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青年海外志工將啟程 賴總統鼓勵走向世界追夢

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導

賴清德總統8日接見「青年海外和平志工團代表」，祝福即將前往世界各地展開海外志願服務的青年朋友行程平安、收穫滿滿。他指出，政府除推動志工計畫，也持續推動「青年百億海外圓夢基金計畫」，鼓勵青年走向世界追夢；同時完成《青年基本法》立法，從制度面保障青年權益。

賴總統表示，一個國家的未來，取決於年輕人的視野與胸襟，而台灣的青年，正是我們走向國際舞台的最柔軟也最有力量的代表。今年暑假，由教育部補助的90個青年海外和平志工團，共975位青年，將前往亞、非、歐等各大洲，投身海外及數位服務。

他說，台灣青年的熱情與善心，將在這個夏天遍及全球20個國家。接下來的日子，青年朋友們將以雙腳丈量世界、以雙手服務他人，並以最誠摯的心連結不同文化。無論是在偏鄉教學、基礎醫療、數位培力或文化交流的第一線，都是以台灣為名，與世界深化連結的最佳體現。

賴總統強調，當青年朋友懷抱夢想及希望走向世界，政府更應助大家一臂之力，勇敢出國追夢。除了本項專案外，政府推動的「青年百億海外圓夢基金計畫」，去年已有1,463名青年通過申請。

今年更進一步擴大規模，提供超過3,000個機會，鼓勵15歲至30歲青年朋友前往50多個國家的機構、組織、NGO及企業，或是想去學習的地方開拓視野。

賴總統鼓勵青年朋友踴躍參與圓夢計畫，並提到，一個計畫最多有200萬元補助，如不知如何撰寫計畫，教育部也會提供相關協助。

賴總統舉例，今天在場的郭佩珍同學即將前往他在上個月剛造訪的非洲友邦史瓦帝尼，展開30天志工服務，期勉郭同學獲得豐富經驗，未來協助更多需要幫助的人。史瓦帝尼王國也被稱作非洲的瑞士，非常漂亮，與大家印象中充滿沙漠的非洲完全不一樣，是台灣非常友好的邦交國。

賴總統分享，他在總統府曾經接待過透過此計畫出國學習技藝後回國的同學；同學們分別前往泰國學習料理、到日本學習化妝美容、到韓國學習跳街舞、到美國學習棒球產業管理，各個面向都可以。同學們只要有夢想，政府來搭台，讓大家圓夢，這是此計畫的主要目標。

賴總統指出，除了實質資金與計畫支持外，政府也已完成《青年基本法》立法工作，希望從國家制度面全面保障青年權益，鼓勵年輕人參與公共政策並實現自我。

賴總統坦言，接下來的旅程絕不輕鬆，青年朋友除了要離開熟悉環境，也將面對語言及文化差異，更要適應截然不同的生活環境。但相信正是在挑戰與逆境中，大家會發現自己超乎想像的潛能，體會「施比受更有福」的真諦，並學會更深刻的傾聽與包容。

青年 賴清德 教育部 志工

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