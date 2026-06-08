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南星機場可行性受矚目 政院：將就空域與運輸需求審慎評估

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

有關媒體關心高雄港區土石方去化推動情形，行政院發言人李慧芝8日表示，行政院感謝並肯定高雄市政府對於營建剩餘土石方管理及去化所做的努力。針對南星填土工程，高雄市政府已說明目前僅收受高雄市轄內公共工程及民間工程所產生的土石方，而中央與地方會持續合作，確保整體去化機制順暢運作。

此外，李慧芝指出，行政院將持續全力推動大林蒲遷村計畫及國道七號建設。大林蒲遷村是攸關居民權益與產業發展的重要國家建設，中央會全力支持並加速相關作業；國道七號也將依照期程，如期如質推動，完善高雄整體交通路網與產業運輸能量。

對於南星作為24小時國際機場的可行性，李慧芝說明，行政院將秉持專業、審慎態度，持續就空域條件、環境影響、整體運輸需求及區域發展等面向進行評估，作為未來國家航空運輸布局的重要參考。

李慧芝強調，行政院將持續與高雄市政府攜手合作，共同推動高雄港區發展、產業升級及重大交通建設，讓高雄持續成為帶動南部發展的重要引擎。

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