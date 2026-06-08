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惠恕仁：歡迎調查局派員 協助帛琉打擊跨國組織犯罪

中央社／ 帛琉科羅8日電
副總統蕭美琴（右）訪問帛琉，8日上午至總統辦公室拜會帛琉總統惠恕仁（Surangel S. Whipps, Jr.）（後左），兩人前往帛琉國會發表演說。惠恕仁感謝蕭副總統率團訪問，並將帛琉列為副總統任內首次出訪的友邦，今日的到來，是兩國之間堅不可摧紐帶的最有力見證。 中央社
副總統蕭美琴（右）訪問帛琉，8日上午至總統辦公室拜會帛琉總統惠恕仁（Surangel S. Whipps, Jr.）（後左），兩人前往帛琉國會發表演說。惠恕仁感謝蕭副總統率團訪問，並將帛琉列為副總統任內首次出訪的友邦，今日的到來，是兩國之間堅不可摧紐帶的最有力見證。 中央社

帛琉總統惠恕仁今天在副總統蕭美琴發表國會演說後致詞表示，台灣2300萬人民應有在國際社會發聲的權利，排除台灣參與聯合國及相關國際組織是全球損失；他並歡迎法務部調查局派員協助帛琉執法，強化打擊毒品與跨國組織犯罪合作。

副總統蕭美琴上午應帛琉國會邀請發表英語演說，惠恕仁（Surangel S. Whipps, Jr.）在蕭副總統演說後致詞表示，感謝蕭副總統率團訪問，並將帛琉列為副總統任內首次出訪的友邦，今日的到來，是兩國之間堅不可摧紐帶的最有力見證。

惠恕仁也感謝總統賴清德及台灣政府長期支持帛琉，並特別提及天主教神父魯斯卡博諾（RudimchOlsudong）獲得台灣協助轉介赴日接受腎臟移植手術，如今已返回帛琉與大家團聚，帛琉人民與天主教會不會忘記這份救命之恩。

他表示，帛琉與台灣的夥伴關係可追溯至1980年代，早於正式建交之前，從農業技術合作開始，建立在相互尊重與共同成長的基礎上，至今已有超過40年的深厚情誼。

談及國際局勢，惠恕仁指出，世界比以往任何時候都更需要攜手維護以規則為基礎的國際秩序，而這項秩序應建立在聯合國憲章揭示的基本原則之上，也就是所有人民都應有發聲權利，包括台灣2300萬人民。

他表示，台灣在科技、醫療、農業、水產養殖及航空等領域居於世界領先地位，若國際社會將台灣排除在聯合國、世界衛生組織（WHO）、聯合國糧農組織（FAO）、國際民航組織（ICAO）及其他聯合國機構之外，這不僅對台灣不公，更是全球一大損失。

惠恕仁指出，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，台灣始終是帛琉最堅定夥伴，也是當時唯一能協助轉介重症病患的地方；此後帛台定期直航恢復，不僅促進雙邊往來，也帶動來自歐洲及世界各地的旅客前往帛琉觀光。

他表示，帛琉與台灣、美國、日本及澳洲建立的戰略夥伴關係，提升防災韌性與安全合作，共同維護自由開放的印太地區，此正如蕭副總統演說所提及「團結力量大」。

他指出，日前赴日本出席島嶼海洋峰會，各國達成以科學與數據管理海洋資源的共識。感謝台灣長期協助帛琉發展水產養殖，包括蛤蜊、臭肚魚、海參及虱目魚等項目，並與日本合作推動漁港建設協助帛琉推動經濟多元化。

談及執法合作，惠恕仁表示，歡迎蕭副總統宣布由法務部調查局派員赴帛琉協助執法工作。當前持續有人企圖將毒品及組織犯罪活動帶入帛琉，語言隔閡常造成辦案困難，台灣的協助將有助提升執法效能，讓帛琉更加安全。

惠恕仁並呼應蕭副總統提出的「兩座韌性之島」概念。他表示，帛琉歷經許多挑戰仍屹立不搖，未來將透過觀光、漁業、金融服務以及再生能源等產業推動經濟多元發展，並期待與最親密、最可靠的夥伴台灣共享發展機會。

惠恕仁最後強調，台灣與帛琉不僅是朋友，更是同屬南島民族的家人，兩國共享民主價值及「每個國家都應有發聲權利」信念，這正是雙方逾1/4世紀邦誼的重要基礎，「我們是韌性之島，我們團結力量大」。

惠恕仁 帛琉 調查局

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