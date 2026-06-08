涉詐領助理費遭求刑12年 高金素梅回應：天道酬勤，公道自在人心

無黨籍立委高金素梅涉詐領人頭助理費等案，今天遭台北地檢署求處有期徒刑12年6月。高金素梅在臉書發聲明表示，她沒有成立公司，起訴書提到的部落行銷和梅園文創都是長年熱愛原住民族文化朋友們搭建起來，且她無法理解5年前救命防疫現在竟然成為被起訴的依據？她相信天道酬勤，公道自在人心！黑夜一定會結束，她們都將會是手持火把、等待黎明的守夜人！

無黨籍立委高金素梅涉嫌自1998年起，以親友當人頭詐領助理費、加班費、育嬰津貼補助約787萬元，還自中國輸入7萬4400劑快篩試劑。台北地檢署偵依違反貪汙治罪條例起訴高金素梅等人，對高金求刑12年6月；高金的核心助理、藝人Matzka的岳父張俊傑則求刑16年。

高金素梅表示，張俊傑不僅是她的助理，也是質詢稿的主筆，更是她問政、參與社運的老師。張俊傑早在上個世紀的台灣黨外時代，就投入原住民族運動，參與創立了台灣原住民族權利促進會，並在921大地震後，為山區受災原住民的權益奔走，張俊傑用行動證明了「俠之大者」應有的風範，這樣一位「不愛其軀，不衿其能」，為原運無私奮鬥終身的人，始終都是她的榜樣。

高金素梅說，關於起訴書中所提到的「部落行銷」和「梅園文創」，她要強調，她沒有成立公司，也沒有出資，這兩項事業都是一群長年來熱愛原住民族文化的朋友們，為了部落的經濟產業、小農推廣等所搭建的平台，並非為了特定目的成立的。對於她的助理們因案而疲於奔命，她感到不捨，也為他們抱屈。

對於自中國輸入新冠快篩試劑的問題，高金素梅說，當年要到各部落甚至疫區發放快篩，其實是非常辛苦的。她無法理解為什麼5年前救命防疫的人民義舉，現在竟然會成為被起訴的依據呢？議員夥伴和助理們被搜索和約談，是非常不公平的。她相信天道酬勤，公道自在人心！大家無私的奉獻都會被看到，部落都會記得。

高金素梅表示，從2月10日到今天，雖然她經常感到身心俱疲，但總會有很多認識和不認識的朋友為她打氣，她要謝謝熱心協助的律師們，始終關心她的族人朋友們。她將一如既往地繼續捍衛原住民族的權利，持續監督政府施政，看緊人民的荷包，保衛和平！黑夜一定會結束，她們都將會是手持火把、等待黎明的守夜人！