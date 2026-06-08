副總統：調查局將派員駐帛琉 強化打擊跨國犯罪合作

副總統蕭美琴今天在帛琉國會演說時表示，詐欺、網路犯罪、洗錢及毒品走私等跨國犯罪已成為太平洋地區共同挑戰，台灣將持續深化執法合作。她說，法務部調查局已準備派駐人員至帛琉，與當地執法機構密切合作，共同因應日益嚴峻的跨國犯罪威脅。

副總統蕭美琴訪問帛琉第3天，上午赴帛琉國會發表英文演說，她說，對帛琉國會的邀請表達最誠摯謝意，很榮幸與帛琉總統惠恕仁（Surangel S. WhippsJr.）一起參訪帛琉一些最珍貴的地標，包括德國水道（German Channel）、鯊魚城（Shark City）和貝里琉（Peleliu）。親眼見證帛琉非凡的自然美景，體驗帛琉人民的溫暖與熱情款待後，她完全明白為什麼有這麼多台灣訪客會與這個卓越的國家產生如此強烈的連結。

蕭副總統表示，台灣與帛琉都是引以為傲的海洋國家，海洋從未將彼此分開，反而緊密相連。世世代代以來，雙方人民在太平洋中航行，從海洋汲取文化、認同與生活資源，也共同肩負保護海洋環境、維護海上安全及守護自然遺產的責任。

她指出，台帛關係不僅建立於地理位置，更植根於歷史與共同價值。兩國共享南島語族文化連結，都是充滿活力的民主國家，也都展現出韌性、決心以及由人民決定自身未來的信念。

她說，台灣與帛琉證明，不論國家大小，都能對世界作出深遠貢獻。雙方珍視自由、維護法治、尊重人性尊嚴，並相信每個國家都應享有尊重、獲得國際認可及自主決定未來的權利。

副總統感謝帛琉長期堅定支持台灣參與國際社會，並指出，帛琉多年來在聯合國大會、世界衛生大會（WHA）及聯合國氣候變遷相關機制等重要國際場合，持續為台灣發聲，讓台灣能在公共衛生、氣候行動、航空安全及打擊跨國犯罪等領域貢獻專業與經驗。

蕭副總統表示，台灣十分珍惜這份友誼，雙方不僅在國際場合並肩合作，也透過醫療衛生、教育、農業、再生能源、觀光旅遊、數位發展及人才培育等領域的務實合作，共同提升人民福祉。

她說，台灣與帛琉不僅因友誼而緊密相連，更因對未來的共同願景而攜手前進。雙方都致力追求永續經濟成長、創造青年發展機會、保護海洋資源、確保社區安全及建構具韌性的社會，希望為下一代留下和平、繁榮、民主與自由的太平洋地區。

她指出，隨著社會日益互聯，詐欺、網路犯罪、洗錢、毒品走私及其他跨國犯罪活動，也成為整個太平洋地區共同面對的挑戰。台灣將持續扮演可信賴夥伴角色，深化執法合作，維護人民安全與福祉。

她說，為進一步深化合作，法務部調查局已準備派駐人員至帛琉，與當地相關機構密切合作，共同因應跨國犯罪日益嚴峻的威脅。

談及氣候變遷議題，蕭副總統表示，身處氣候變遷第一線的島國，台灣與帛琉都肩負提升韌性的責任。雙方將持續在防災準備、海洋保育、生態系統維護、永續漁業及再生能源等領域深化合作，透過分享專業與經驗，共同打造更安全、更永續的未來。

她提到，總統賴清德去年12月曾在帛琉國會重申台帛長久夥伴關係，她此次到訪也再次重申這項承諾。台灣將持續與帛琉肩並肩同行，兩個島嶼民主國家將共同為太平洋地區的和平、繁榮、永續與自由作出貢獻。

演講最後，蕭副總統特別分享此次「台帛友好」紀念巧克力包裝由她親自設計，包裝融入台灣與帛琉代表性景點，並以「韌性之島」為主題，象徵兩國深厚友誼與共同價值。她並以「團結力量大」勉勵雙方持續攜手合作，讓台帛情誼歷久彌新。