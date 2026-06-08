快訊

雨勢升級！氣象署17時啟動較大規模或較劇烈豪雨事件加強作業

影／以色列、伊朗停火破裂！24小時內輪流射飛彈 不甩川普喊收手

日職／連兩場優質先後降二軍 徐若熙最快18日重返一軍

聽新聞
0:00 / 0:00

法務部次長兼任中選會委員 學者憂破壞制度、影響獨立性

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
立法院內政委員會今天舉行「行政院函送中央選舉委員會委員提名名單，沈淑妃為委員並為副主任委員，蔡維哲及黃謀信均為委員，請同意案」公聽會，開南大學法律學系兼任副教授仉桂美發表意見。記者邱德祥／攝影
立法院內政委員會今天舉行「行政院函送中央選舉委員會委員提名名單，沈淑妃為委員並為副主任委員，蔡維哲及黃謀信均為委員，請同意案」公聽會，開南大學法律學系兼任副教授仉桂美發表意見。記者邱德祥／攝影

立法院內政委員會今召開公聽會，審查行政院函送中選會3名委員提名名單。前監察委員、學者仉桂美質疑，身兼法務部政務次長的黃謀信擔任中選會委員，會破壞制度；真理大學法律系教授吳景欽也說，三人缺少與選務工作的關聯性，且1位是退休官員、1位是法務部次長兼任，恐影響中選會的獨立性。

立法院於3月中旬否決3名中選會被提名人後，行政院日前補提名前行政院參事沈淑妃為中選會副主委、律師蔡維哲及法務部政務次長黃謀信為中選會委員，開南大學法律學系兼任副教授仉桂美質疑，黃謀信擔任中選會委員適格性，認為行政的政務首長、檢察體系的這個政務、政治任命的政務首長來兼獨立機關的委員「絕對不適合」，會破壞制度。

真理大學法律學系教授兼刑事法研究中心主任吳景欽也認為，綜觀3位被提名人的學經歷及法政背景都相當優秀，但缺少與選務工作的關聯性。沈淑妃是退休官員，行政歷練與公法專業很完整，但擔心未來上任後，恐有「行政一體」的思維，讓中選會的獨立性與中立性打上問號。

吳景欽表示，黃謀信簡歷看起來比較像要接受「檢察總長」提名，而非中選會委員，且法務部次長兼任會有中選會獨立性受影響的疑慮，且黃謀信認為公投可以實質審查內容，也令他感到疑慮。

律師、前中選會委員陳恩民表示，在中選會法制化前，掌控選務執行與基層秩序的內政部長與主管查察賄選的法務部代表都兼任中選會委員，法制化後卻未延續，他認為提名黃謀信為中選會委員，有助於協調相關業務，以功能性來考量是可以考慮。

輔仁大學法律學院助理教授姚孟昌呼籲，立法院在召集公聽會後，能儘速啟動中選會人事同意權的行使，讓中選會按照原來法制設計達到9至11人委員人數，若立法院遲遲不行使同意權或杯葛阻攔，將侵犯中選會合議精神。此外，姚孟昌認為被提名3人在簡歷上卻缺少「如何防止境外勢力干預選舉」較少著墨，盼未來能更明確表態。

法務部 中選會 仉桂美

延伸閱讀

學者看中選會提名 擔心獨立性受影響

【專家之眼】提名得人 同意自然水到渠成

蔡奇掌黨校 常委地位更鞏固 法媒卻稱：滑向危險邊緣

教育經費基準委員會排除教育、家長代表 教育部：財劃法衝擊影響

相關新聞

涉詐領助理費遭求刑12年 高金素梅回應：天道酬勤 公道自在人心

無黨籍立委高金素梅涉詐領人頭助理費等案，今天遭台北地檢署求處有期徒刑12年6月。高金素梅在臉書發聲明表示，她沒有成立公司，起訴書提到的部落行銷和梅園文創都是長年熱愛原住民族文化朋友們搭建起來，且她無法理解5年前救命防疫現在竟然成為被起訴的依據？她相信天道酬勤，公道自在人心！黑夜一定會結束，她們都將會是手持火把、等待黎明的守夜人！

批楊渡徹底摧毀馬英九形象 廖繼斌喊要對簿公堂還馬英九公道

馬英九基金會日前對前執行長蕭旭岑、王光慈提告，馬英九好友、作家楊渡發文指，這一切混亂之局其實都是一個人的因果，「如果他不停下來，誰也幫不了忙」。基金會顧問廖繼斌怒嗆，楊渡4篇公開貼文，不但傷害馬英九以及基金會的人格權，甚至連他和先人的人格權都已受傷害，揚言要到法院提告捍衛名譽。

法務部次長兼任中選會委員 學者憂破壞制度、影響獨立性

立法院內政委員會今召開公聽會，審查行政院函送中選會3名委員提名名單。前監察委員、學者仉桂美質疑，身兼法務部政務次長的黃謀信擔任中選會委員，會破壞制度；真理大學法律系教授吳景欽也說，三人缺少與選務工作的關聯性，且1位是退休官員、1位是法務部次長兼任，恐影響中選會的獨立性。

北市設遮陽設施挨轟慢又貴...蔣萬安反擊：兼顧美觀、安全與耐用

民進黨北市議員簡舒培質疑，北市府2024年起規畫設置固定式遮陽設施，平均造價一部約620萬元，但規畫兩年仍未設一座。反觀一河之隔的新北，去年開始規畫，半年後隨即設置兩座，一座造價平均90萬元比台北便宜。市長蔣萬安今表示，北市府不論在施作期程、價格、安全性等，都經過專家學者共同審查。

九合一淡化「抗中牌」 賴政府打「民生牌」搶中間選民

九合一大選腳步逐漸逼近，民進黨有別於過去強打兩岸牌、抗中牌拚選戰，賴政府近期推出0到18歲每月5000元成長津貼等搶救少子化措施、涉及家庭主婦（夫）月領5000元的國民年金加碼修法等政策；據了解，身兼黨主席的賴清德總統下令黨內要向社會加強向社會宣傳政策內容，賴總統、行政院長卓榮泰也可望親上火線下鄉宣傳民生社福等政策利多……

批賴政府對日菲陸態度大不同 趙少康：海水退了就知誰沒穿褲子

日本與菲律賓上月底啟動海域劃界談判，涉及台灣東部海域，北京反彈激烈。大陸交通部昨宣布開展「台灣島東部海域海上交通專項執法行動」。中廣前董事長趙少康表示，同樣都是主權問題，為什麼民進黨政府面對不同對象，態度卻差這麼多？「海水退了，就知道誰沒穿褲子。」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。