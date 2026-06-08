柯文哲聽不懂沈伯洋「台北天際線」 蔣萬安也用一句話酸爆

民眾黨前主席、北市前市長柯文哲今天被問到，民進黨沈伯洋拋出的「大台北天際線」，柯文哲直言聽不懂，北市長蔣萬安今也被問，是否聽得懂沈伯洋的大縱走結合天際線？蔣說，市府對各界的建議，都抱持開放態度，「但前提是必須要了解具體的問題、提出具體的解方」，所有市民才能了解、才能聽得懂。

近日台北大縱走成北市長選戰攻防議題，當年推大縱走的北市前市長柯文哲今天到北市議會出席民眾黨台北隊成軍，被媒體問到近期民進黨沈伯洋拋出的「大台北天際線」，柯文哲直言「聽不懂」，還稱沈說天際線第一個想到是鐵皮屋頂。

對於柯文哲說聽不懂？蔣萬安今天下午赴議會總質詢，被問是否聽得懂？蔣說，市府對於各界的建議，都抱持開放態度。但前提是必須要了解具體的問題、提出具體的解方，讓所有市民朋友才能夠了解、才能夠聽得懂。

媒體也追問，沈伯洋稱自己的發言被外界扭曲？他其實是在講「交通路網」？蔣萬安說，關於交通路網，其實公運處及大地處也都已經有清楚、完整的說明，民眾對於大地處公運處的說明後，都會很清楚。