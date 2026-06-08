快訊

彰化2毒駕無保請回…法務部證實同一法官 地院：均綜合證據裁定

日職／孫易磊確定登上一軍 本周交流戰首次登板先發

一度雪崩2700點創史上盤中最重跌點！台股收盤挫低1,568點守住月線

聽新聞
0:00 / 0:00

遭指僑宴有中共統戰部官員 國民黨：不在名單上未與鄭麗文同桌

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨主席鄭麗文（中）日前出席波士頓僑界舉辦的盛大歡迎晚宴。（圖／國民黨提供）
國民黨主席鄭麗文（中）日前出席波士頓僑界舉辦的盛大歡迎晚宴。（圖／國民黨提供）

國民黨主席鄭麗文率團訪美期間，遭台灣基進北市議員參選人吳欣岱指出，在鄭麗文出席的波士頓僑宴中，中共統戰部旗下機構官員俞國梁，質疑國民黨是替中共當「搭橋者」。國民黨表示，俞國梁的姓名和服務單位不在僑宴名單上，他和鄭麗文也沒有同桌用餐。

吳欣岱指出，2021年，波士頓市長吳弭（Michelle Wu）在選舉中被踢爆有中國勢力介入。去年公開調查報告，俞國梁過去替波士頓市長募了30萬美元，向麻州審計長捐了3000元，之後順利被任命進州政府委員會。美國人一度以為他是熱心的社團領袖，直到美國媒體查出他的「多重身份」。

吳欣岱說，指俞國梁在檯面上是「波士頓國際傳媒諮詢公司」的創辦人；檯面下，他透過自己領導的華人社團，替吳弭募超過30萬美元的競選資金，根據中共官方媒體、黨務文件，以及俞國梁自己領導的社團紀錄，他同時被列名為中共統一戰線工作部旗下機構的官員，還替中國政府在美國招募人才。

對此，國民黨指出，俞國梁是參加這場僑宴的台灣僑胞邀請來的客人，主辦波士頓僑宴的國民黨海外部波士頓分部張韻蘭常委，不認識俞國梁，俞國梁的姓名和服務單位也不在僑宴名單上。俞國梁是在鄭麗文逐桌敬酒的時候和鄭拍了大合照，兩人沒有同桌用餐。

中共 國民黨 吳欣岱 鄭麗文 訪美

延伸閱讀

吳崢：國民黨對六四事件隻字未提37年來首見 鄭麗文已成中共代理人

現場觀察／鄭主席訪美言詞嗆辣 中華民國派重燃希望

波士頓僑宴 鄭麗文：國民黨扮演「搭橋者」找和平新路

鄭麗文：九二共識為基礎 兩岸聯手成就無法想像

相關新聞

九合一淡化「抗中牌」 賴政府打「民生牌」搶中間選民

九合一大選腳步逐漸逼近，民進黨有別於過去強打兩岸牌、抗中牌拚選戰，賴政府近期推出0到18歲每月5000元成長津貼等搶救少子化措施、涉及家庭主婦（夫）月領5000元的國民年金加碼修法等政策；據了解，身兼黨主席的賴清德總統下令黨內要向社會加強向社會宣傳政策內容，賴總統、行政院長卓榮泰也可望親上火線下鄉宣傳民生社福等政策利多……

批賴政府對日菲陸態度大不同 趙少康：海水退了就知誰沒穿褲子

日本與菲律賓上月底啟動海域劃界談判，涉及台灣東部海域，北京反彈激烈。大陸交通部昨宣布開展「台灣島東部海域海上交通專項執法行動」。中廣前董事長趙少康表示，同樣都是主權問題，為什麼民進黨政府面對不同對象，態度卻差這麼多？「海水退了，就知道誰沒穿褲子。」

沈伯洋盼導入三方機制減緩處理霸凌壓力 北市教育局長曝全台早在做

近年來校園霸凌案件逐年漸增，校安通報加調查會議也讓行政端增添不少負擔，民進黨台北市長參選人沈伯洋提出引進第三方機制舒緩壓力。台北市教育局長湯志民今表示早已有類似機制，教育部2024年公布新的指引後，已納入「調和機制」，若第一線教師協調、處理未果，外部委員調查前也會先行調和，多數事件可以在進入調查前解決。

遭指僑宴有中共統戰部官員 國民黨：不認識 僅合照未同桌用餐

國民黨主席鄭麗文率團訪美期間，遭台灣基進北市議員參選人吳欣岱指出，在鄭麗文出席的波士頓僑宴中，中共統戰部旗下機構官員俞國梁，質疑國民黨是替中共當「搭橋者」。國民黨表示，俞國梁的姓名和服務單位不在僑宴名單上，他和鄭麗文也沒有同桌用餐。

吳崢：國民黨對六四事件隻字未提37年來首見 鄭麗文已成中共代理人

國民黨主席鄭麗文訪美期間，傳出與中國統戰部官員會面，同時國民黨立法院黨團總召傅崐萁提出「國籍法」修法，中國大陸籍參政免放棄國籍。對此，民進黨發言人吳崢今表示，鄭麗文親中言論不斷，言行與國台辦同步率百分百，自甘墮落為習近平特使，台灣人民不會接受。

日菲啟動EEZ談判...陸船擾台海域 莊瑞雄：外交部須向日菲更強烈交涉

日本、菲律賓宣布啟動專屬經濟區（EEZ）及大陸礁層海洋邊界談判，中國藉此在台灣東部海域進行海上交通專項執法行動。民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄指出，看出中國想藉日、對菲海權談判代表台灣的企圖，外交部必須向日本與菲律賓提出更強烈交涉，並批中國對外談判意圖製造「台灣是中國說了算」的假象，台灣人民無法接受。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。