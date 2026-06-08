遭指僑宴有中共統戰部官員 國民黨：不在名單上未與鄭麗文同桌

國民黨主席鄭麗文率團訪美期間，遭台灣基進北市議員參選人吳欣岱指出，在鄭麗文出席的波士頓僑宴中，中共統戰部旗下機構官員俞國梁，質疑國民黨是替中共當「搭橋者」。國民黨表示，俞國梁的姓名和服務單位不在僑宴名單上，他和鄭麗文也沒有同桌用餐。

吳欣岱指出，2021年，波士頓市長吳弭（Michelle Wu）在選舉中被踢爆有中國勢力介入。去年公開調查報告，俞國梁過去替波士頓市長募了30萬美元，向麻州審計長捐了3000元，之後順利被任命進州政府委員會。美國人一度以為他是熱心的社團領袖，直到美國媒體查出他的「多重身份」。

吳欣岱說，指俞國梁在檯面上是「波士頓國際傳媒諮詢公司」的創辦人；檯面下，他透過自己領導的華人社團，替吳弭募超過30萬美元的競選資金，根據中共官方媒體、黨務文件，以及俞國梁自己領導的社團紀錄，他同時被列名為中共統一戰線工作部旗下機構的官員，還替中國政府在美國招募人才。

對此，國民黨指出，俞國梁是參加這場僑宴的台灣僑胞邀請來的客人，主辦波士頓僑宴的國民黨海外部波士頓分部張韻蘭常委，不認識俞國梁，俞國梁的姓名和服務單位也不在僑宴名單上。俞國梁是在鄭麗文逐桌敬酒的時候和鄭拍了大合照，兩人沒有同桌用餐。