吳崢：國民黨對六四事件隻字未提37年來首見 鄭麗文已成中共代理人

國民黨主席鄭麗文訪美期間，傳出與中國統戰部官員會面，同時國民黨立法院黨團總召傅崐萁提出「國籍法」修法，中國大陸籍參政免放棄國籍。對此，民進黨發言人吳崢今表示，鄭麗文親中言論不斷，言行與國台辦同步率百分百，自甘墮落為習近平特使，台灣人民不會接受。

台灣基進黨議員參選人吳欣岱昨質疑，鄭麗文訪美期間與曾被美媒揭露具中共統一戰線工作部旗下機構官員身分、替中國政府在美國招募人才的俞國梁同桌餐敘，交換關於台灣的資訊。

吳崢表示，鄭麗文此行訪美，從隨團成員夾帶發表「兩岸早日統一」言論的中配中常委勤彭蓁，再到大肆吹捧「習鄭會」，稱沒有習鄭會「我無足輕重」，令台灣社會譁然。如今更傳出與中共統戰部旗下相關官員同桌餐敘，鄭麗文此行一言一行，無不為中共敘事宣傳，言論與國台辦同步率百分百，台灣國會最大黨黨主席，已經自甘墮落為習近平特使。

吳崢補也指出，鄭麗文訪美期間，適逢六四天安門事件37周年，國民黨中央竟破天荒首度對六四隻字未提、完全噤聲，37年來首見。顯見鄭麗文已經完全成為中共的附庸、代理人，難怪連美國媒體都稱鄭麗文為「北京的人」，鄭麗文親中賣台的包藏禍心，不僅騙不了台灣人，國際民主社會也同樣不會上當。

此外，吳崢說，當鄭麗文於美國當起中共傳聲筒的同時，國民黨也在國內持續破壞台灣民主。傅崐萁竟提案「國籍法」修法，讓中國籍人士在台參政免棄中國籍。擔任中華民國公職需唯一忠誠，皆不得擁有雙重國籍，並不是只針對中國人士。

吳崢表示，如今國民黨意圖為中國人開特例，將讓台灣門戶洞開。吳崢痛批，國民黨從鄭麗文到傅崐萁，全黨上下配合中共統戰，破壞台灣民主自由，台灣人民不會接受。