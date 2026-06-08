快訊

彰化2毒駕無保請回…法務部證實同一法官 地院：均綜合證據裁定

日職／孫易磊確定登上一軍 本周交流戰首次登板先發

一度雪崩2700點創史上盤中最重跌點！台股收盤挫低1,568點守住月線

聽新聞
0:00 / 0:00

學者看中選會提名 擔心獨立性受影響

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
立法院8日舉行中選會審察公聽會，邀請專家學者發言。（直播截圖）
立法院8日舉行中選會審察公聽會，邀請專家學者發言。（直播截圖）

行政院提名3位中選會委員，1位是退休官員、1位是法務部次長兼任，恐影響中選會的獨立性！」學者吳景欽8日在審查中選會被提名人沈淑妃、蔡維哲與黃謀信時指出，3人學經歷都很棒，但這很難確保委員行使職權的專業與獨立性；學者姚孟昌則說，被提名人應提出「如何防止威權國家干擾選舉」的具體意見。

經歷與選務多無相關

立法院內政委員會8日舉行「行政院函送中選會委員提名名單，沈淑妃為委員並為副主任委員，蔡維哲及黃謀信均為委員，請同意案」公聽會。沈淑妃為前行政院法規會主委、蔡維哲為律師，黃謀信為現任法務部長兼任。真理法律系教授吳景欽直言，三人學經歷極佳，但缺少與選務工作的關聯性。

吳景欽質疑，沈淑妃的行政歷練與公法專業很完整，但擔心未來上任後，恐怕會有「行政一體」的思維，會讓中選會的獨立性與中立性打上問號，且對於重大政策的宣示性表態較多，但例如針對數位科技運用只有少少幾句，要如何應用（例如數位投票？）等卻沒有明說，要如何循序漸進推動「不在籍投票」也沒講清楚。

法務部次長兼任有疑慮

「弱勢族群救援與選務工作的關聯性也不高！」但吳景欽肯定說，蔡維哲希望透過經濟學的方法論改革中選會的想法值得稱許；至於黃謀信，他認為黃的簡歷看起來比較像要接受「檢察總長」提名，而非中選會委員，且法務部次長兼任會有獨立性受影響的疑慮，且黃認為公投可以實質審查內容，他也覺得有疑慮。

前監委仉桂美指出，114年5月中選會曾以「非重大政策之創制或複決」否決立法院通過的反廢死公投，但過去大法官建立的言論自由之表意保障，除非「明顯而即刻的危險」否則不得限制，中選會之前的作為顯然有違相關精神，但在公投審察上，3位委員卻缺少對此重大議題提出見解。

強化反介選作為

輔大法律學院助理教授姚孟昌則說，威權國家干預選舉的行為逐漸增加，歐洲議會2019年就曾要求各國有具體作為，例如立法要求社群平台打假，且近年隨著生成式AI應用增加，假訊息的散播更加猖獗，但3人在簡歷上卻缺少對於「如何防止境外勢力干預選舉」較少著墨，盼未來能更明確表態。

【更多精采內容，詳見

中選會 行政院 黃謀信 2026九合一選舉

延伸閱讀

【專家之眼】提名得人 同意自然水到渠成

民眾黨台北隊成形 柯批沈伯洋僅概念無政策

邱坤良、廖慶松、徐仁修 獲行政院文化獎

喊「新竹必須大團結」！強逼白營吞「周典論條款」藍委也稱沒必要

相關新聞

九合一淡化「抗中牌」 賴政府打「民生牌」搶中間選民

九合一大選腳步逐漸逼近，民進黨有別於過去強打兩岸牌、抗中牌拚選戰，賴政府近期推出0到18歲每月5000元成長津貼等搶救少子化措施、涉及家庭主婦（夫）月領5000元的國民年金加碼修法等政策；據了解，身兼黨主席的賴清德總統下令黨內要向社會加強向社會宣傳政策內容，賴總統、行政院長卓榮泰也可望親上火線下鄉宣傳民生社福等政策利多……

批賴政府對日菲陸態度大不同 趙少康：海水退了就知誰沒穿褲子

日本與菲律賓上月底啟動海域劃界談判，涉及台灣東部海域，北京反彈激烈。大陸交通部昨宣布開展「台灣島東部海域海上交通專項執法行動」。中廣前董事長趙少康表示，同樣都是主權問題，為什麼民進黨政府面對不同對象，態度卻差這麼多？「海水退了，就知道誰沒穿褲子。」

沈伯洋盼導入三方機制減緩處理霸凌壓力 北市教育局長曝全台早在做

近年來校園霸凌案件逐年漸增，校安通報加調查會議也讓行政端增添不少負擔，民進黨台北市長參選人沈伯洋提出引進第三方機制舒緩壓力。台北市教育局長湯志民今表示早已有類似機制，教育部2024年公布新的指引後，已納入「調和機制」，若第一線教師協調、處理未果，外部委員調查前也會先行調和，多數事件可以在進入調查前解決。

遭指僑宴有中共統戰部官員 國民黨：不認識 僅合照未同桌用餐

國民黨主席鄭麗文率團訪美期間，遭台灣基進北市議員參選人吳欣岱指出，在鄭麗文出席的波士頓僑宴中，中共統戰部旗下機構官員俞國梁，質疑國民黨是替中共當「搭橋者」。國民黨表示，俞國梁的姓名和服務單位不在僑宴名單上，他和鄭麗文也沒有同桌用餐。

吳崢：國民黨對六四事件隻字未提37年來首見 鄭麗文已成中共代理人

國民黨主席鄭麗文訪美期間，傳出與中國統戰部官員會面，同時國民黨立法院黨團總召傅崐萁提出「國籍法」修法，中國大陸籍參政免放棄國籍。對此，民進黨發言人吳崢今表示，鄭麗文親中言論不斷，言行與國台辦同步率百分百，自甘墮落為習近平特使，台灣人民不會接受。

日菲啟動EEZ談判...陸船擾台海域 莊瑞雄：外交部須向日菲更強烈交涉

日本、菲律賓宣布啟動專屬經濟區（EEZ）及大陸礁層海洋邊界談判，中國藉此在台灣東部海域進行海上交通專項執法行動。民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄指出，看出中國想藉日、對菲海權談判代表台灣的企圖，外交部必須向日本與菲律賓提出更強烈交涉，並批中國對外談判意圖製造「台灣是中國說了算」的假象，台灣人民無法接受。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。