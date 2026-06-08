學者看中選會提名 擔心獨立性受影響

「行政院提名3位中選會委員，1位是退休官員、1位是法務部次長兼任，恐影響中選會的獨立性！」學者吳景欽8日在審查中選會被提名人沈淑妃、蔡維哲與黃謀信時指出，3人學經歷都很棒，但這很難確保委員行使職權的專業與獨立性；學者姚孟昌則說，被提名人應提出「如何防止威權國家干擾選舉」的具體意見。

經歷與選務多無相關

立法院內政委員會8日舉行「行政院函送中選會委員提名名單，沈淑妃為委員並為副主任委員，蔡維哲及黃謀信均為委員，請同意案」公聽會。沈淑妃為前行政院法規會主委、蔡維哲為律師，黃謀信為現任法務部長兼任。真理法律系教授吳景欽直言，三人學經歷極佳，但缺少與選務工作的關聯性。

吳景欽質疑，沈淑妃的行政歷練與公法專業很完整，但擔心未來上任後，恐怕會有「行政一體」的思維，會讓中選會的獨立性與中立性打上問號，且對於重大政策的宣示性表態較多，但例如針對數位科技運用只有少少幾句，要如何應用（例如數位投票？）等卻沒有明說，要如何循序漸進推動「不在籍投票」也沒講清楚。

法務部次長兼任有疑慮

「弱勢族群救援與選務工作的關聯性也不高！」但吳景欽肯定說，蔡維哲希望透過經濟學的方法論改革中選會的想法值得稱許；至於黃謀信，他認為黃的簡歷看起來比較像要接受「檢察總長」提名，而非中選會委員，且法務部次長兼任會有獨立性受影響的疑慮，且黃認為公投可以實質審查內容，他也覺得有疑慮。

前監委仉桂美指出，114年5月中選會曾以「非重大政策之創制或複決」否決立法院通過的反廢死公投，但過去大法官建立的言論自由之表意保障，除非「明顯而即刻的危險」否則不得限制，中選會之前的作為顯然有違相關精神，但在公投審察上，3位委員卻缺少對此重大議題提出見解。

強化反介選作為

輔大法律學院助理教授姚孟昌則說，威權國家干預選舉的行為逐漸增加，歐洲議會2019年就曾要求各國有具體作為，例如立法要求社群平台打假，且近年隨著生成式AI應用增加，假訊息的散播更加猖獗，但3人在簡歷上卻缺少對於「如何防止境外勢力干預選舉」較少著墨，盼未來能更明確表態。

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