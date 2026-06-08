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鄭麗文指兩岸同屬一中能化解分歧 莊瑞雄批：兩岸無法同屬一中

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
國民黨主席鄭麗文訪美強調兩岸同屬一中，民進黨立法院黨團幹事長莊瑞雄（圖）今天表示，鄭麗文身為最大在野黨黨主席，在美國主張兩岸同屬一中的言論，就是對現狀的最大破壞。記者潘俊宏／攝影
國民黨主席鄭麗文訪美強調兩岸同屬一中，民進黨立法院黨團幹事長莊瑞雄（圖）今天表示，鄭麗文身為最大在野黨黨主席，在美國主張兩岸同屬一中的言論，就是對現狀的最大破壞。記者潘俊宏／攝影

國民黨主席鄭麗文近日訪美在僑宴致詞中提到，只要回到九二共識、堅決反對台獨，兩岸同屬一中，大家都是兩岸大家庭，沒有分歧、沒有矛盾不能化解。對此，民進黨團幹事長莊瑞雄說，「兩岸沒有辦法同屬一中」鄭麗文沒有權力去告訴外界說兩岸同屬一中，對現狀是最大破壞。

民進黨團今天舉行輿情回應記者會，莊瑞雄說「兩岸沒有辦法同屬一中」，鄭麗文身為最大在野黨黨主席，沒有權力去告訴外界說兩岸同屬一中，兩岸如果同屬一中，對現狀是最大破壞。台灣現在堅持的憲政體制是自由民主，中國很顯然是集權、共產體制，如果兩岸同屬一中，主權哪裡去？所以中華民國的前途當然是以全台灣人民的意志才有辦法決定，「我們的主權絕對不容中國侵犯跟併吞。」

莊瑞雄表示，如果在野黨主席連這個都可以談，連現狀都可以去破壞。為什麼民進黨認為中華民國跟中華人民共和國是互不隸屬？這就是當家作主。鄭麗文對外、對台灣的發言毫無代表性，且已背離台灣人民的意志，最大在野黨主席在美國如此言行，應該予以譴責。

至於鄭麗文在波士頓僑界舉辦的晚宴，被揭露有中共統一戰線工作部旗下機構官員身分的俞國梁同桌用餐。莊瑞雄回應，人難免會有同溫層，鄭麗文的言論跟所想是「人在華府，心卻在北京」，到底是幫台灣交朋友還是幫北京找知音？

莊瑞雄說，鄭麗文這次出訪美國，怎麼旁邊都是讓外界認為是屬於中國對外統戰的人，陪同參加這些重要的宴會？這種態度就讓人覺得很奇怪，尤其鄭麗文這次一直強調兩岸和平，大家都希望和平，但鄭麗文那種和平的講法、主張，就很趨近於中國的敘事，也就是說屬於類似中國的主張。

莊瑞雄也說，台灣最大威脅就是來自中國，任何中國對台灣的主張，其實是在向外界傳達台灣就是中國的一部分。很明顯鄭麗文這些主張是兩岸同屬一中，讓人覺得非常遺憾，且對台灣風險太大。鄭麗文這次出訪讓人也感覺像在對北京開直播，傳達中國的立場。

鄭麗文 莊瑞雄 兩岸 一中原則

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