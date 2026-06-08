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運動部網站遭駭客入侵成「色情網站」 王鴻薇批：數發部難辭其咎

聯合報／ 記者陳柄亦／台北即時報導
國民黨立委王鴻薇。圖／聯合報資料照
國民黨立委王鴻薇。圖／聯合報資料照

運動部「全國運動場館資訊網」內有連結各縣市運動場館服務，其中雲林縣國民運動中心內部網站連結遭駭客入侵成「色情網站」，截至上午11點，雲林縣國民運動中心網站已更換成臉書連結。對此，國民黨立委王鴻薇表示，這是明顯的國安危機，國家政府網站這麼簡單被翻掉，數發部絕對難辭其咎，尤其有可能有其他惡意程式，並藉由國家網站的公信力，讓國人暴露資安風險，個資受害，衍生的經濟損失，都不可以小看。

針對民眾今天早上發現網站連結成「色情網站」，雲林縣國民運動中心今早聲明，「全國運動場館資訊網」係由運動部建置及管理之全國性資訊平台，並非本中心所建置或維運之網站。本中心僅為該平台所登載之場館單位之一，相關網站內容及連結管理權責，均非本中心負責。

王鴻薇指出，這已經不是第一次發生，她兩週前才檢舉經濟部能源署「太陽光電單一服務窗口」的連結點入竟是色情網站，不只能源署有此連結，水利署、環境部資源循環署、國發會和地方政府皆有。

王鴻薇說，去年監察院指出「數發部風險覺察、監理強度及制度設計等面向，仍有檢討精進之必要」，但是數發部至今都沒有對此回應。

王鴻薇說，數發部每年拿國人這麼多預算，不但打詐不力還被她揭露年花百萬做「活動會議影音記錄採購案」都涉嫌給自己人，去年還因為編列高達2220萬元預算的國外差旅費用被嗆爆。

王鴻薇表示，如今政府資安問題不斷，數發部的無能以及迴避問題，只會讓這些盜連更加囂張。運動部的淪陷是第二個部級機關受害，面對惡劣的色情業者公然挑釁國家公權力與威信，數發部還要繼續孬下去？繼續裝沒事嗎？

運動部 數發部 王鴻薇 駭客 色情網站

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