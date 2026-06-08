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新書爭議再燒 黃國昌反問：綠全面執政後兩岸協議監督機制在哪？

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導

民眾黨主席黃國昌近期發表新書，內容爭議延燒，近期又被指決定衝立法院的不是黃、黃當時還在上節目等。黃國昌今受訪表示，書中想說的是318學運是世代共同努力，非個人功勞，反而更想問兩岸協議監督機制在哪裡？兩岸協議監督條例完成了立法了沒有？

黃國昌今陪同民眾黨北市議員參選人站台，被問及新書議題時，他先是嘆了口氣說，太陽花318運動，從那天晚上開始到第二天清晨，是非常漫長過程，那天中午怎麼開會、怎麼決定要衝，到了下午準備再到晚上時先舉辦晚會，按照本來預定計畫，主持人喊過越過圍牆，以及最後一路怎麼從濟南路蔓延到青島東路到迎接清晨，相關媒體報導非常多。

他說，記得後來有位作家寫了兩本書，詳實地記載裡面完整過程，大家有興趣的話可以去看。這時候片面的去進行攻擊，真的覺得大可不必，他在書裡面想說的是，面對那場運動，那不是個人功勞，是整個世代共同努力。

他說，但是走到今天比較遺憾的是，當初運動訴求是先立法後審查，要訂兩岸協議監督機制，「2016年民進黨全面執政，搞到2024年整整8年時間，只想問簡單問一個，兩岸協議監督機制在哪裡？兩岸協議監督條例完成了立法了沒有？」

黃國昌說，每個人事後都有自己政治選擇，但是對民進黨全面執政後，根本忘了兩岸協議監督條例政治承諾，配合民進黨做政治攻擊，只能說尊重，但非常遺憾。

黃國昌說，走到今天比較遺憾的是，當初運動訴求是先立法後審查，要訂兩岸協議監督機制現在在哪裡？記者邱書昱／攝影
黃國昌說，走到今天比較遺憾的是，當初運動訴求是先立法後審查，要訂兩岸協議監督機制現在在哪裡？記者邱書昱／攝影

黃國昌 兩岸 兩岸協議監督條例 民進黨 太陽花學運

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