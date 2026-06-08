談太陽花 柯文哲點名柯建銘、李登輝：講到口沫橫飛、好像扮演要角

民眾黨主席黃國昌近期發表新書，內容爭議延燒。民眾黨前主席柯文哲今受訪也到，318在歷史上就是公民運動，一個沒有去中心化的公民運動，但聽到立委柯建銘、前總統李登輝講到318都口沫橫飛，好像扮演非常重大角色。

柯文哲今陪同民眾黨北市議員參選人站台，他受訪表示，太陽花318學運的最後一天是50萬上凱道，是場公民運動，有人講說柯文哲是那場運動受益者，「我不僅是受益者也是參與者，也是被號召、動員。」那是一場台灣歷史上最大公民運動，沒有任何一個人可以說那場運動是自己的功勞。

他說，後來聽過立委柯建銘、前總統李登輝，每個講到318學運都口沫橫飛、好像扮演非常重大角色，他認為每個人都有貢獻，318在歷史上就是公民運動，一個沒有去中心化的公民運動，重點不是在運動，重點是有受益的人或是喊出口號的人，在12年後的今天要想，當時理想有沒有堅持到。

他說，黃國昌提出兩岸協議監督條例，不就是當年太陽花學運最重要訴求，兩岸交流要法制化，那12年後的今天在哪裡，這是要去檢討的。