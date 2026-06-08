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批賴清德是「新兩國論」鄭麗文：國民黨要證明和平道路

聯合報／ 記者陳熙文／紐約即時報導
國民黨主席鄭麗文。記者陳熙文／攝影
國民黨主席鄭麗文。記者陳熙文／攝影

國民黨主席鄭麗文7日稱賴清德總統提出的是新兩國論，讓國際社會高度焦慮，指國民黨必須再度擔起歷史關鍵角色來扭轉乾坤，證明和平的道路存在。

鄭麗文7日傍晚出席在大紐約地區舉辦的僑宴，現場席開70幾桌，有超過700人到場。鄭麗文在致詞時提到扁政府時代，台灣民主受到非常大的挑戰，而且前總統陳水扁提出一邊一國，讓兩岸兵凶戰危，是在國民黨前主席連戰訪陸的和平之旅之後，全世界都期待兩岸的和平穩定，對馬英九參選總統報以很高期待。

鄭麗文指出，她當時曾與馬英九一起訪美，沒想到在20年之後，鄭麗文再度來到紐約，而民進黨已經邁入執政第10年。

鄭麗文說，馬政府執政8年，兩岸迎來前所未有的友好關係，台灣不但更擴大國際參與，還更加繁榮、擁有更多機會；鄭麗文表示，民進黨執政10年，兩岸跌入冰點，如今又是兵凶戰危，成為全世界最危險的區域之一。

鄭麗文表示，賴清德總統的「新兩國論」，不斷讓大家感到兩岸隨時可能爆發戰爭，導致國際社會高度焦慮，中國國民黨必須再度擔起歷史關鍵的角色來扭轉乾坤，證明和平的這條道路永遠存在。

鄭麗文表示，她日前再度展開大陸的和平之旅，重點就是要證明，只要回到九二共識、堅持反對台獨、認同兩岸都是中華民族大家庭的一份子，兩岸就沒有什麼分歧不能化解、沒有什麼矛盾是不能夠坐下來談的。

鄭麗文表示，兩岸是希望透過和平的交流對話來締造兩岸的和平穩定，不需要因為長期的隔絕，更不需要因為沒有任何的溝通對話，導致兩岸敵意上升，甚至是誤判，而引來不必要的戰爭。

鄭麗文重申，中華民國憲法是一個一中憲法，在其基礎上面可以有九二共識，兩岸同屬一中，尋求共同的共識和基礎，可以化解歷史製造出兩岸不同的生活方式、制度和歧異，停止殺戮、敵對，開始破冰。

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