快訊

師園鹽酥雞驚見「酥炸蟲屍」！負責人急致歉：停業清潔、全額退費

南韓選舉不公陷暴動？破解謠言一次看

升息陰霾再起！台股開低狂瀉近2,700點 與台積電雙雙摜破月線

聽新聞
0:00 / 0:00

鄭麗文：中華民族偉大復興不代表與其他文明衝突

聯合報／ 記者陳熙文／紐約即時報導
國民黨主席鄭麗文。記者陳熙文／攝影
國民黨主席鄭麗文。記者陳熙文／攝影

國民黨主席鄭麗文7日表示，中華民族的偉大復興，不代表與其他文明的衝突，並表示，她相信全球華人如果團結起來，可以負起區域的責任、締造兩岸和平，還可以促進全世界的和平。

鄭麗文訪美團6日抵達紐約，7日拜訪位於紐約唐人街的中華公所，現場藍營僑胞揮舞大面的中華民國國旗和國民黨黨旗，並請來舞龍舞獅，熱烈迎接鄭麗文；鄭麗文在結束之後，也前往唐人街的中山廣場，向國父孫中山銅像獻花，並行三鞠躬。

鄭麗文於中華公所致詞時表示，她此行要傳達最重要的訊息，就是在這個世界充滿紛爭、戰火頻傳，令人焦慮的時刻，華人可能要扮演關鍵的力量和角色。

鄭麗文指出，4月的鄭習會是重新建立中斷的國共平台，表達出希望台海和平穩定，不只是台灣單方面的期待和意願，中國大陸同胞也期待兩岸能開創一個和平穩地的新時代，「我們都不願意看到中華民族的自相殘殺」。

鄭麗文表示，如果全球的華人都團結起來，共同貢獻智慧和能力，在國父孫中山天下為公、博愛的精神和胸懷之下，絕對可以負起區域的責任，締造兩岸的和平，還可以促進、推動全世界的和平。

鄭麗文表示，5月川習會讓美中長期以來的敵意，開始有希望改變方向，開啟美中彼此了解、 釋放善意、建立互信和深化友誼；鄭麗文說，美中不需要衝突和對立，呼籲美中應該要合作，共同開創人類文明的新高峰。

鄭麗文說，她來到聯合國總部所在地的紐約，如果華人大團結，可以推動共同的願望，不再互相殘殺，不再大動干戈，化干戈為玉帛；鄭麗文說，中華民族的偉大復興，不代表與其他文明的衝突。

鄭麗文 中華民國 孫中山 世界文明 兩岸和平

延伸閱讀

鄭麗文：九二共識為基礎 兩岸聯手成就無法想像

鄭麗文：兩岸和平是台未來關鍵 賴清德是「麻煩製造者」

訪波士頓僑社 鄭麗文：兩岸強強聯手 可創造無法想像的成就

避戰謀福！鄭麗文訪美喊話「國民黨扮演和平搭橋者」

相關新聞

批賴清德是「新兩國論」鄭麗文：國民黨要證明和平道路

國民黨主席鄭麗文7日稱賴清德總統提出的是新兩國論，讓國際社會高度焦慮，指國民黨必須再度擔起歷史關鍵角色來扭轉乾坤，證明和平的道路存在。

鄭麗文：中華民族偉大復興不代表與其他文明衝突

國民黨主席鄭麗文7日表示，中華民族的偉大復興，不代表與其他文明的衝突，並表示，她相信全球華人如果團結起來，可以負起區域的責任、締造兩岸和平，還可以促進全世界的和平。

國軍屏東密測ABM彈藥 30鏈砲變身「無人機殺手」

面對低成本無人機威脅防務，國防部軍備局與中科院使用特殊套件，祕密測試供30鏈砲射擊的可編程空炸彈藥（Airburst ammunition，ABM）與砲塔射控軟體，使用其執行反無人機任務。

民進黨最愛強調的護台灣主權 為何遇到日菲就消失

行政院長卓榮泰7日在國家海洋日慶祝典禮上說，台灣的國家海洋日，要成為國家的主權日，更是國家的安全日、保育日。海洋委員會主委管碧玲強調「海巡在，主權就在」，海巡會站在第一線，全力捍衛國家主權與海洋權益。但面對日本、菲律賓不甩我國經濟海域、逕自討論兩國的專屬經濟區海域畫界，平常大喊護主權的政府卻蒙上眼睛當作沒看到，除了指責對岸出動海警船是挑釁外，對於如何與日、菲協商、護我經濟海域與相關權利，卻顯得束手無策，不知該有何作為的無能，盡顯無遺。

「不擔心台被交換」！俞大㵢稱川賴通話很合理

我駐美代表俞大㵢接受美國政治新聞網Politico專訪，他表示，美國總統川普訪問北京，沒有改變美國對台長期立場；他不擔心台灣會被美國拿來交換，台美在很多領域都有合作。

蕭美琴訪帛琉 惠恕仁挺台主權

副總統蕭美琴率團出訪我邦交國帛琉，中央社報導，帛琉總統惠恕仁昨宴請蕭美琴時表示，若台灣主權無法獲得承認，包括帛琉在內的小國主權又如何能被尊重，因此各國都必須共同捍衛自由、民主與法治；帛琉支持台灣參與國際組織，並盼增開台帛直航班次，深化雙邊交流。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。