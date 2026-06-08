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蕭副總統赴帛琉國會演說 見證無人機捐贈與展演

中央社／ 帛琉科羅8日電
副總統蕭美琴（後中）前往帛琉訪問，7日晚間在下榻飯店出席帛琉總統惠恕仁（Surangel S. Whipps, Jr.）舉辦的歡迎晚宴並致詞。中央社
副總統蕭美琴（後中）前往帛琉訪問，7日晚間在下榻飯店出席帛琉總統惠恕仁（Surangel S. Whipps, Jr.）舉辦的歡迎晚宴並致詞。中央社

副總統蕭美琴訪問帛琉，蕭副總統今天將於在帛琉國會圓頂中庭發表演說，以及出席無人機捐贈暨展演活動，展現台灣與帛琉共享民主價值、深化科技合作及推動永續發展的堅實夥伴關係。

蕭副總統上午將至總統辦公室拜會帛琉總統惠恕仁（Surangel S. Whipps Jr.），隨後前往帛琉國會發表演說。這場演說被視為此次訪問最重要的公開行程之一，預料將聚焦台帛邦誼、民主夥伴合作及區域和平穩定等議題，傳達台灣持續與理念相近國家攜手合作的堅定立場。帛琉當地媒體也將到場採訪，共同見證兩國友好關係的重要時刻。

演說結束後，蕭副總統將出席無人機捐贈暨展演活動，共同見證台灣協助帛琉推動科技應用與能力建構的重要成果。現場除展示台灣援贈的無人機設備外，視天候因素，若天氣許可，將安排飛行展演，呈現台灣無人機產業技術實力與應用成果，象徵台帛合作領域由傳統援助進一步擴展至智慧科技與韌性建設。

外交部表示，無人機產業是台灣繼半導體之後的重要戰略產業，也是總統賴清德推動「五大信賴產業」的重要政策之一。為結合產業優勢推動總合外交，外交部於去年成立「無人機外交小組」，積極透過設備援贈、制度交流及人才培訓等方式深化與友邦合作，並推動台灣朝向「無人機民主供應鏈亞洲中心」目標邁進。

外交部指出，「無人機外交」借鏡過去「晶片外交」成功經驗，希望透過台灣在無人機研發、製造及供應鏈上的優勢提升國際影響力。未來除援贈友邦國產無人機設備外，也將協助建立相關法規、認證制度及操作訓練機制，並結合「榮邦計畫」協助友邦提升防災救援、國土巡查及公共服務等能力。

近年來，外交部無人機外交小組已赴德國及美國，參與國際展覽及產業交流活動，持續擴大台灣在全球無人機產業鏈的能見度。除科技合作外，蕭副總統也將前往葛薩州（Ngatpang State），出席由台灣援助興建的道路改善工程第16期完工剪綵典禮，與惠恕仁共同見證台帛基礎建設合作成果。

據指出，這次完工的第16期工程，主要改善葛薩州聚落間道路，將原有石頭泥土路面鋪設為水泥道路，大幅提升通行安全與便利性，進一步促進地方經濟與觀光發展。

之後，蕭副總統將前往駐帛琉技術團視察農漁業合作成果。台帛技術合作協定於1984年簽署生效，並於1985年成立帛琉技術團，至今已超過40年。目前技術團執行蔬果增產、禽畜產銷、水產養殖、沿岸漁業資源管理及華語教育等多項合作計畫，協助帛琉提升糧食安全、促進農漁業永續發展及培育在地人才。

副總統除慰勉駐團技術人員長年深耕友邦的辛勞外，也將實地了解各項合作成果如何落實於當地社區與民眾生活，展現台灣以專業技術協助友邦永續發展的具體成效。晚間，蕭副總統將出席帛琉傳統領袖晚宴，持續深化雙方人民情誼與文化交流。

帛琉 無人機 國會 蕭美琴 惠恕仁

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