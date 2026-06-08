爭海洋權益 藍委：政府不能再當旁觀者

中國大陸在台灣東部海域進行「海上交通專項執法行動」，民進黨立法院黨團幹事長莊瑞雄昨天說，中國以「執法」之名，行政治施壓之實，是典型灰色地帶侵擾。國民黨團書記長林沛祥則表示，政府不能再繼續當旁觀者，應該主動向中國、日本、菲律賓等相關各方表達立場，爭取我國應有的海洋權益與主權。

對於中國大陸交通運輸部宣稱將於台灣東部海域進行「海上交通專項執法行動」，行政院及外交部未回應，指海巡署已作出回應。

林沛祥表示，現在的情況很奇怪，周邊國家都在談海域、談權益、談畫界，結果最直接受到影響的中華民國，卻好像「在看別人開會直播」；面對中國在台灣東部海域推動相關專法與執法作為，中華民國政府應該主動向中國、日本、菲律賓等相關各方表達立場，爭取我國應有的海洋權益與主權主張，不是等別人談完了再來表示關切。林沛祥說，外交不是參加畢業典禮，不能永遠坐在最後一排鼓掌，「自己的權益，終究還是要自己開口爭取」。

民眾黨團總召陳清龍也表示，我國的主權與海域權利，不容中國置喙，賴政府除了海巡監控外，更應主動向日本、菲律賓等相關國家表達嚴正立場，確保台灣在周邊海域的主權權利不被架空，並向國人說明具體因應對策。

莊瑞雄說，台灣東部海域不是中國可以宣稱管轄的地方，朝野都應支持政府依法應處，不挑釁、不退讓，捍衛國家主權與海域安全。

民進黨立委陳冠廷說，近年周邊海域涉及專屬經濟海域、海上執法及航行秩序等議題，各方都有不同主張，但無論是相關國家之間互動或區域情勢變化，台灣最優先的考量始終是維護自身主權、安全及海洋權益；從目前資訊來看，中方此次行動的實際執法範圍、執行方式及後續是否常態化，要持續觀察。

陳冠廷說，面對周邊海域動態，我方應持續掌握情勢，維持必要監偵與執法能量，並依國際法及相關法規應處，後續仍應保持警覺，確保我海域權益不受影響。