新聞眼／轉移焦點 專屬經濟區爭議 賴給對岸

日菲談判專屬經濟區域（ＥＥＺ）的爭議，對民進黨政府來說，真是不好處理，太過，開罪日菲；太軟，易有民怨。但轉移問題焦點，向來是任何政府暫時規避問題的最好方式：面對解決不了的問題，就是製造另外一個問題，讓其他人專注在這個新的問題上面，忘記了本來的問題仍然存在，沒有解決；把一切紛擾都賴給對岸，是最簡單而便捷的方式。

治絲益棼的專屬經濟區域問題，現在慢慢變成了中國大陸公務船襲擾台灣周邊海域的問題。

這個轉變，不是沒有意識的作為，幾天以來，似有若無地，民進黨政府將目前無法妥善處理的專屬經濟區域的利益問題，轉化成大陸對台灣水域的襲擾。

大陸派四艘船艦來到台灣東部海域，這些船艦將實施海上交通專項執法行動，六月七日抵達了相關海域，台灣也派遣海巡艦艇因應大陸公務船的到來。民進黨政府把專屬經濟區域的問題，從外交部、漁業署等機關，轉化成了海巡署與大陸公務船的對應問題。

大陸公務船的到來，起因日菲雙方片面談判專屬經濟區域，必然與台灣專屬經濟區域重疊，大陸一方面藉此強化其對有關台灣地位的政治立場，另一方面是造成台灣內部心理效應，彷彿是大陸出力維護台灣二百浬專屬經濟區域利益，若民進黨政府未能積極與日菲交涉，再對比大陸船艦動態，民進黨政府顯得軟弱，沒有擔當，專屬經濟區域事涉漁民利益，人民不可能無感。

在當前國際政治氛圍下，民進黨政府想要對日菲務實交涉，一時難有成果，甚至日菲不考慮台灣利益，況且日菲尚未有具體協議，台灣靜觀其變，不生事端；可是，面對大陸公務船，那就不能示弱，一來是把專屬經濟區域的爭議轉化為大陸公務船騷擾我周邊海域，二來是看準日菲仍未具體協議，一時之間還不會與我發生利益衝突。

將焦點從東京與馬尼拉，轉向針對北京，這是廉價又簡單的操作，「一切都是阿共的陰謀」，但是政府未能絕薪止火，日菲傷害台灣利益的問題，民進黨政府還能夠迴避多久呢？