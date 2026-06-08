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國家海洋日 陸船台灣東部海域執法

聯合報／ 記者黃國樑張議晨／綜合報導
大陸公務船「海巡○六」沿我國限制水域線航行，海巡署長濱艦昨前往監控。圖／海巡署提供
大陸公務船「海巡○六」沿我國限制水域線航行，海巡署長濱艦昨前往監控。圖／海巡署提供

海洋委員會昨天在全台舉辦「國家海洋日」系列活動，中國大陸則針對日本與菲律賓啟動專屬經濟海域談判一事，派出四艘大型公務船到台灣東部海域執法，行政院長卓榮泰昨天出席海洋日致詞時，指台灣應面向海洋，不要只守著中國大陸。

陸船闖進我限制水域

對於大陸六日再次發動「海上交通專項執法行動」，海巡署派五艘巡防艦監控，陸船昨下午闖進台灣限制水域。海委會主委管碧玲昨在海洋日活動致詞時，批評中國大陸企圖以霸權手段片面改變現狀、破壞區域和平穩定的作為，都不會被台灣人民接受。

海巡署前晚偵獲陸方四艘公務船沿我國限制水域線外航行，派高雄艦等七艘船艦併航監控。圖／海巡署提供
海巡署前晚偵獲陸方四艘公務船沿我國限制水域線外航行，派高雄艦等七艘船艦併航監控。圖／海巡署提供

卓、管避談日菲談判

管碧玲說，中國在台灣東部海域不享有主權權利，其執法行動違反國際法規範，嚴重背離事實，她也向全體國人報告「海巡在，主權就在」，海巡一定會站在第一線，全力捍衛國家主權與海洋權益。但對於日菲談判影響我經濟海域、恐危及漁民權益一事，卓榮泰與管碧玲都避而不談。

雲林艦開放登艦參觀

大陸此次參與海上執法行動的四個單位，都派出超大型海巡船、測量船或拖救船，最小的有六千六百噸，最大更達一萬噸，海巡署雖出動七艘艦艇監控對岸海警船，但昨天因應國家海洋日活動，最大的四千噸級「雲林艦」則是首度在高雄開放讓民眾登艦參觀；另在台北、台中、花蓮、馬公等地，安排新竹艦、宜蘭艦、台北艦、花蓮艦、連江艦開放民眾登艦。

日本與菲律賓於五月廿八日宣布啟動專屬經濟海域及大陸礁層畫界談判後，中國大陸繼六月一日派出兩艘海警船在台灣東部海域執法巡查，六日起再發動「海上交通專項執法行動」，四艘大型公務船從福建廈門啟航，七日抵達台灣東部海域。

中國大陸四艘大型公務船七日抵達台灣東部海域，包含六千六百噸級巡航救助船「海巡○六」。 圖／取自福建海事公眾號
中國大陸四艘大型公務船七日抵達台灣東部海域，包含六千六百噸級巡航救助船「海巡○六」。 圖／取自福建海事公眾號

大陸「海洋裝備與公務船資訊」公眾號昨發布，根據公開ＡＩＳ資訊顯示，由福建海事局六千六百噸級大型巡航救助船「海巡○六」船、廣東海事局一萬噸級大型巡航救助船「海巡○九」船、東海航海保障中心七千五百噸級深遠海大型專業海道測量船「海巡○八」船，及東海救助局八千噸大型專用救助船「東海救一一三」船組成巡航編隊，於六日從福建廈門啟航，前往台灣東部海域，實施海上交通專項執法行動，七日可抵達相關海域。

新華社報導，「海上交通專項執法行動」是由大陸交通運輸部組織福建海事局、廣東海事局、東海航海保障中心及東海救助局所展開，目的是「全面履行中國海上行政執法管轄權」，增強深遠海巡航執法和重點水域交通管控能力，保障海上交通安全，「維護國家權益」。

報導稱，這是針對日本和菲律賓宣布啟動於台灣以東「海域畫界談判」、嚴重侵犯中國領土主權和海洋權益採取的行動。

據公開資料，「海巡○六」是大型巡航救助船，具備全球除南北極外海域航行能力。「海巡○九」具備深遠海綜合指揮能力，被稱為大陸最大海巡船。「海巡○八」是大陸首艘深遠海大型專業海道測量船。「東海救一一三」是全天候專業海洋救助船，可抗十二級風浪，長期部署在台灣海峽及福建沿海。

菲律賓 海委會 管碧玲

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