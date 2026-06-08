「不擔心台被交換」！俞大㵢稱川賴通話很合理

我駐美代表俞大㵢接受美國政治新聞網Politico專訪，他表示，美國總統川普訪問北京，沒有改變美國對台長期立場；他不擔心台灣會被美國拿來交換，台美在很多領域都有合作。

美國尚未宣布一百四十億美元的對台軍售，俞大㵢表示，台灣會尊重美國宣布對台軍售的步調。至於川普會不會打電話給賴清德總統，俞大㵢說，川普執政，什麼事情都可能發生，台美在領袖層級通話是很合理的事。

川普五日在空軍一號上受訪，被問到一百四十億美元對台軍售時表示「正在考慮」；至於是否仍計畫就此事與賴清德總統通話，川普表示：「我一直都願意和他談話（I' ll always talk to him）。」

俞大㵢接受Politico專訪時，俞說，面對川普，什麼事情都有可能發生；川普是一位打破常規的美國總統，不喜歡被框架束縛。他說，川賴通話是合理的，畢竟台灣是北京和華府之間的利害關係人，台灣應該要參與；華府與台北在領袖層級通話是很合理的。

俞大㵢稱，川普是對台軍售最多的總統，不但在第一任期的時候對台軍售總額一百八十億美元的武器，去年也宣布一百一十一億美元的軍售。但國民黨立委賴士葆表示，美國第一批一百一十億美元的對台軍售，未經川賴通話就簽字；一百四十億美元對台軍售尚未宣布，可見先前北京川習會陸方給予某種程度的壓力。