蕭美琴訪帛琉 惠恕仁挺台主權

副總統蕭美琴率團出訪我邦交國帛琉，中央社報導，帛琉總統惠恕仁昨宴請蕭美琴時表示，若台灣主權無法獲得承認，包括帛琉在內的小國主權又如何能被尊重，因此各國都必須共同捍衛自由、民主與法治；帛琉支持台灣參與國際組織，並盼增開台帛直航班次，深化雙邊交流。

蕭美琴「帛榮專案」昨在惠恕仁親自駕船陪同下，參訪聯合國教科文組織自然及文化遺產洛克群島南方潟湖及貝里琉島等自然及歷史景點；蕭美琴也體驗浮潛與泛舟樂趣。

蕭美琴也前往貝里琉州參訪二戰紀念博物館，她表示，戰爭帶來生靈塗炭，盼世人以史為鏡、追求和平，美日於二戰時曾在此地爆發激烈衝突，如今美日已成為印太地區重要盟友，希望大家共同維護區域的穩定。

另外，蕭美琴昨出席惠恕仁歡迎晚宴時表示，此次非常榮幸奉派訪問帛琉，賴總統為此次帛琉之行特別交付三項任務，包括深化兩國人民的緊密情誼、鼓勵更多台灣旅客將帛琉列為旅遊首選目的地、實地訪視及見證台帛堅實合作的各項重要計畫。

惠恕仁致詞表示，台帛關係十分穩固，也持續深化；台灣在醫療、科技、航空等領域對國際社會有重要貢獻，應有意義地參與聯合國（ＵＮ）、世界衛生組織（ＷＨＯ）及國際民航組織（ＩＣＡＯ）等國際機制，而這也是聯合國「不遺漏任何人」的宗旨。