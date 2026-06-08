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避戰謀福！鄭麗文訪美喊話「國民黨扮演和平搭橋者」

聯合報／ 記者鄭媁／台北報導
國民黨主席鄭麗文（中）出席波士頓僑界舉辦的盛大歡迎晚宴。圖／國民黨提供
國民黨主席鄭麗文（中）出席波士頓僑界舉辦的盛大歡迎晚宴。圖／國民黨提供

在美訪問的國民黨主席鄭麗文，與美國智庫國防重點（Defense Priorities）亞洲事務主任戈德斯坦（Lyle Goldstein）會談時指出，積極降低地緣衝突風險、全力避免軍事戰爭，是當前兩岸與國際社會維護和平的首要任務。她也在波士頓僑宴中強調，國民黨守護中華民國憲法，承擔開創和平繁榮的歷史使命，在當前動盪的國際地緣政治中，國民黨將扮演「搭橋者」的角色，為台海與區域福祉找出和平新路。

鄭麗文指出，民進黨在二○二○總統大選操弄「反中牌」，確實成功吸引年輕選票、挽救選情，然而，四年多過去，台灣的年輕世代已看透民進黨只顧政治利益、不顧台海安全的真實面目，所以二○二四大選，數百萬的年輕選民棄投民進黨。隨著民意全面反彈，國民黨深具信心，贏得二○二八年大選，重返執政。

鄭麗文表示，面對兩岸關係，要在反對台獨的基礎上理性對話，降低緊張局勢，這符合美、陸、台三方的共同戰略利益。戈德斯坦則指出，戰爭代價極其高昂且具毀滅性，不論是哪一方，都應該促進理性對話，共同促進區域的實質和平。

鄭麗文訪團先前會見麻州副州長金．狄斯可（Kim Driscoll），狄斯可表示，希望能把雙方視為志同道合的夥伴，就像是他們在麻州堅守民主價值，以及與其他國家的盟友關係，「我們（指台美）應該成為全球的領導者，不是成為煽動者。」

在波士頓僑宴中，超過三百名僑胞揮舞青天白日滿地紅國旗，歡迎鄭麗文率領的訪美團。鄭麗文說，兩岸除了走向對抗，絕對有另一個攜手締造和平、共創巨大紅利的選擇。

鄭麗文說，這次在哈佛大學與麻省理工學院的交流，讓她深刻感受到，和平是許多國際學者共同的期待，無論是研究地緣政治、科技創新、還是經濟發展的專家，都十分關心如何避免衝突、降低風險，為世界創造更穩定的未來；許多來自不同國家、不同族群的學者，此前與她素昧平生，但雙方思考竟完全一致，「他們不僅對我所提出的和平願景毫無保留的鼓勵，更願意主動提供支持」。

鄭麗文 國民黨 波士頓

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