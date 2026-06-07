惠恕仁：台灣主權若無法獲承認 小國主權如何被尊重

帛琉總統惠恕仁今天晚間宴請副總統蕭美琴時表示，若台灣主權無法獲得承認，包括帛琉在內的小國主權又如何能被尊重，帛琉支持台灣參與國際組織，並盼增開台帛直航班次深化雙邊交流；他在致詞時逐一介紹澳洲、日本、美國等駐帛使節，強調理念相近國家對自由民主價值的支持。

蕭副總統昨天率團搭機前往帛琉訪問，今天一早在惠恕仁（Surangel S. Whipps, Jr.）親自規劃與領航下，共同駕船掌舵前往洛克群島（Rock Islands）南部潟湖的知名景點「大斷層」（Big Drop Off）浮潛，親身體驗熱帶海洋的美麗生態景致；下午前往帛琉前總統中村國雄的紀念碑及墓園獻花致意、參訪二戰紀念博物館，晚間參加惠恕仁晚宴。

蕭副總統出席晚宴時致詞表示，此行奉派訪問帛琉，肩負深化台帛人民情誼、推廣帛琉觀光，以及見證雙方合作成果等3項任務；她要感謝總統惠恕仁親自陪同參訪，從洛克群島到貝里琉島（Peleliu），不僅體驗帛琉壯麗自然景觀與永續觀光成果，也深刻感受到兩國人民深厚友誼。

副總統指出，帛琉是台灣重要邦交國中少數可透過短程直飛航班抵達的國家，相信帛琉獨特自然景觀與永續觀光特色，將吸引更多台灣旅客到訪；未來幾天她也將持續參訪台帛在基礎建設、農業、漁業，以及公共衛生等領域的合作成果。

副總統表示，她在參訪貝里琉島二戰歷史遺址時，更深刻體認和平的可貴。橫亙兩國之間的太平洋不是阻隔，而是連結台帛文化、人民與價值的橋梁；台灣與帛琉同為海洋國家，共享民主、自由及環境保護理念，未來將持續攜手向世界展現兩國都是國際社會不可或缺的良善力量。

惠恕仁致詞特別介紹駐帛琉外交使節團，包括澳洲駐帛琉大使夏沛（Toby Sharpe）、日本駐帛琉大使笠原謙一、美國駐帛琉臨時代辦拉奧（Shankar Rao），以及克羅埃西亞、印度、奧地利與德國等國名譽領事；他強調，眾多國際夥伴齊聚一堂，充分展現帛琉與理念相近國家共同維護自由、民主與法治的堅定夥伴關係。

惠恕仁指出，他日前訪問日本期間，接受包括日本經濟新聞、朝日新聞、共同社及NHK等多家媒體專訪，日媒幾乎都關注台灣議題；他向日媒明確表示，帛琉與台灣的關係十分穩固且不斷增強，雙方共享共同利益，更共同維護以規則為基礎的國際秩序與自由開放的印太願景。

惠恕仁強調，若台灣主權無法獲得承認，包括帛琉在內的小型國家主權又如何能被尊重，不如把所有小國都消滅算了，因此各國都必須共同捍衛自由、民主與法治。台灣是繁榮發展與民主治理的典範，在醫療、科技、航空等領域展現領導地位，應該被納入國際社會的重要討論與決策機制。

惠恕仁重申，支持台灣參與聯合國、世界衛生組織（WHO）及國際民航組織（ICAO），他認為所有國家的聲音都應該被聽見，知識與技術也應該共享，以造福全人類。

談及觀光合作，惠恕仁透露，他曾向時任總統蔡英文建議將疫情期間的包機轉為定期航班，蔡英文當時立即指示時任副總統賴清德協助推動，如今台帛定期航班已由最初每週2班增至4班，希望未來能進一步增加航班密度，甚至達到每日直飛目標，也期待高雄與帛琉開闢直航航線，吸引更多台灣旅客到訪。

惠恕仁也向航空及觀光業者喊話，希望將帛琉的期待帶回台灣，共同推動旅遊發展，持續強化台帛夥伴關係。