快訊

毒駕放人惹議！彰化市長怒要檢舉法官 地院發聲明澄清

川普受NBC採訪 親吐新任伊朗最高領袖「更理性但傷勢嚴重」

陸船侵我水域喊「同屬一中」 海巡船艦勸離：請為台海和平審慎行動

聽新聞
0:00 / 0:00

【重磅快評】川普三度喊話不點名 川賴通話或放話？

聯合報／ 主筆室
川普5日在空軍一號上受訪，再度暗示「川賴通話」的可能性。(路透)
川普5日在空軍一號上受訪，再度暗示「川賴通話」的可能性。(路透)

川習會」後的對台軍售格外敏感，美國總統川普至少三次觸及「川賴通話」議題，但他始終「維持現狀」，既未鬆口是否同意對台軍售，也不正式提及賴清德總統的名字，川賴通話至今只聞樓梯響，反倒是「通話未成、放話先行」，背後牽動複雜的美中台三角關係。

第一次是川習會後，川普提到他會與「管理台灣的人」通話；第二次是在安德魯基地搭機前，媒體追問會不會和賴清德通話？川普隨興回答，「我會和他談」，然後再補一句，「我會跟所有人談」。最近一次則是川普本月5日在空軍一號受訪，被問到是否已針對140億美元對台軍售做出決定、是否仍然打算與賴清德通話？川普仍說，「我們正在考慮，我一直都會和他談」。

回顧2016年歷史性的「川蔡通話」，當時蔡英文總統致電祝賀尚未就職的準總統川普，川普還開心在社群發文稱，「The President of Taiwan CALLED ME（台灣總統打電話給我）」，當時曾引發北京強烈抗議；川賴若通話，將是台美現任總統直接熱線，尤其對談極其敏感的軍購議題，政治意義遠高於2016年「川蔡通話」，不難預見北京的劇烈反彈，甚至可能波及習近平9月訪美行程。

川普向來喜歡直呼其他國家元首大名，藉此凸顯個人關係良好。面對賴清德卻一反常態，川普始終故弄玄虛，總是用「the person」、「him」來取代，既無姓名、更無頭銜，彷彿對話對象是一個無名氏；更重要的是，川普至今仍不透露是否對台軍售，這個答案只有他一個人知道。如此模式除了反映華府對台奉行的戰略模糊傳統，更暗藏川普的個人盤算。

川普的談話其實透露雙重矛盾，一方面，他希望向北京展現自己不受拘束，不排除與台灣領導人直接接觸的高度；另一方面，他又不願過度跨越美中關係最敏感的紅線，導致衝擊實際的政經利益。川普的兩手策略，台灣如同他手中的籌碼，令人想起他曾形容台灣就像「桌上的筆尖」。

川普最耐人尋味之處，不是他說了什麼，而是他沒說什麼。川普的潛台詞主要訴求兩個對象，第一個對象是北京，川普有意暗示中國大陸，即使川習會剛落幕，他手中仍保有「台灣牌」；第二個對象則是台北，當台灣社會擔心美國可能會放棄對台支持時，川普又刻意營造對台友善的政治印象。

這種若即若離、反反覆覆的語言風格，正是川普慣用的談判策略，讓各方知道他手上還有牌，現在仍是「叫牌」階段，還不到攤開底牌的最後時刻，除非換到更大的好處。「川賴通話」固然是一個契機，卻絕非台灣唯一的轉機，畢竟川普的最高戰略都是要維持美國利益極大化、拉抬共和黨的期中選舉，至於印太安全、兩岸關係，從來都不是他棋盤的優先考量。

川賴 川普 川習會 賴清德 軍售 台美 美國 台灣

延伸閱讀

川普稱對台軍售考慮中 再提川賴通話

軍售通話 川普視為與北京打交道籌碼

台尊重美國宣布軍售的步調 俞大㵢：川賴通話很合理！

仍計劃和賴總統談軍售？ 川普：總是會跟他談

相關新聞

AIT臉書曬侯友宜、谷立言合影 卯澳海女完成另類外交

新北市長侯友宜、美國在台協會（AIT）處長谷立言、日本台灣交流協會台北事務所代表片山和之受邀參加新北市平溪松苑開幕活動，AIT今在臉書發布三人合影，記錄交流行程。據了解，活動結束後一行人前往貢寮卯澳漁村用餐，並與在地海女交流，認識東北角獨特漁村文化。

大陸4公務船到台灣東部海域執法 管碧玲：中國不享有台灣東部海域主權

海洋委員會今天舉行「國家海洋日」慶祝活動，北中南東及澎湖都開放主力艦艇登艦參觀；對於中國大陸派4艘公務船赴台灣東部海域展開「海上交通專項執法行動」，海委會主委管碧玲今早致詞時批評中國大陸企圖以霸權手段片面改變現狀、破壞區域和平穩定的作為，都不會被台灣人民接受。會後另透過新聞稿補充，中國在台灣東部海域不享有任何主權權利。

【即時短評】沈伯洋「畫」不成蔣萬安

民進黨台北市長參選人沈伯洋接受專訪時表示，雙城論壇應改成「首都對首都」，也就是跟北京舉辦，若他能赴大陸，該緊張的應該是對岸，因為他已被制裁，「這是他們要擔心的事」。藍營則轟沈伯洋雙標，認為其以前將雙城論壇貼上統戰標籤，現在又改口能與北京交流。

蕭美琴出訪帛琉 惠恕仁：台灣主權若無法獲承認 小國主權如何被尊重

副總統蕭美琴率團出訪我邦交國帛琉，中央社報導，帛琉總統惠恕仁今天宴請副總統蕭美琴時表示，若台灣主權無法獲得承認，包括帛琉在內的小國主權又如何能被尊重，帛琉支持台灣參與國際組織，並盼增開台帛直航班次深化雙邊交流

惠恕仁：台灣主權若無法獲承認 小國主權如何被尊重

帛琉總統惠恕仁今天晚間宴請副總統蕭美琴時表示，若台灣主權無法獲得承認，包括帛琉在內的小國主權又如何能被尊重，帛琉支持台灣...

【重磅快評】川普三度喊話不點名 川賴通話或放話？

「川習會」後的對台軍售格外敏感，美國總統川普至少三次觸及「川賴通話」議題，但他始終「維持現狀」，既未鬆口是否同意對台軍售，也不正式提及賴清德總統的名字，川賴通話至今只聞樓梯響，反倒是「通話未成、放話先行」，背後牽動複雜的美中台三角關係。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。