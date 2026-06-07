【重磅快評】川普三度喊話不點名 川賴通話或放話？

「川習會」後的對台軍售格外敏感，美國總統川普至少三次觸及「川賴通話」議題，但他始終「維持現狀」，既未鬆口是否同意對台軍售，也不正式提及賴清德總統的名字，川賴通話至今只聞樓梯響，反倒是「通話未成、放話先行」，背後牽動複雜的美中台三角關係。

第一次是川習會後，川普提到他會與「管理台灣的人」通話；第二次是在安德魯基地搭機前，媒體追問會不會和賴清德通話？川普隨興回答，「我會和他談」，然後再補一句，「我會跟所有人談」。最近一次則是川普本月5日在空軍一號受訪，被問到是否已針對140億美元對台軍售做出決定、是否仍然打算與賴清德通話？川普仍說，「我們正在考慮，我一直都會和他談」。

回顧2016年歷史性的「川蔡通話」，當時蔡英文總統致電祝賀尚未就職的準總統川普，川普還開心在社群發文稱，「The President of Taiwan CALLED ME（台灣總統打電話給我）」，當時曾引發北京強烈抗議；川賴若通話，將是台美現任總統直接熱線，尤其對談極其敏感的軍購議題，政治意義遠高於2016年「川蔡通話」，不難預見北京的劇烈反彈，甚至可能波及習近平9月訪美行程。

川普向來喜歡直呼其他國家元首大名，藉此凸顯個人關係良好。面對賴清德卻一反常態，川普始終故弄玄虛，總是用「the person」、「him」來取代，既無姓名、更無頭銜，彷彿對話對象是一個無名氏；更重要的是，川普至今仍不透露是否對台軍售，這個答案只有他一個人知道。如此模式除了反映華府對台奉行的戰略模糊傳統，更暗藏川普的個人盤算。

川普的談話其實透露雙重矛盾，一方面，他希望向北京展現自己不受拘束，不排除與台灣領導人直接接觸的高度；另一方面，他又不願過度跨越美中關係最敏感的紅線，導致衝擊實際的政經利益。川普的兩手策略，台灣如同他手中的籌碼，令人想起他曾形容台灣就像「桌上的筆尖」。

川普最耐人尋味之處，不是他說了什麼，而是他沒說什麼。川普的潛台詞主要訴求兩個對象，第一個對象是北京，川普有意暗示中國大陸，即使川習會剛落幕，他手中仍保有「台灣牌」；第二個對象則是台北，當台灣社會擔心美國可能會放棄對台支持時，川普又刻意營造對台友善的政治印象。

這種若即若離、反反覆覆的語言風格，正是川普慣用的談判策略，讓各方知道他手上還有牌，現在仍是「叫牌」階段，還不到攤開底牌的最後時刻，除非換到更大的好處。「川賴通話」固然是一個契機，卻絕非台灣唯一的轉機，畢竟川普的最高戰略都是要維持美國利益極大化、拉抬共和黨的期中選舉，至於印太安全、兩岸關係，從來都不是他棋盤的優先考量。