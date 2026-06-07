參訪帛琉二戰遺址 蕭副總統：戰爭帶來生靈塗炭

副總統蕭美琴昨天率團訪問帛琉，今天下午前往貝里琉州參訪二戰紀念博物館。她表示，戰爭帶來生靈塗炭，盼世人以史為鏡、追求和平，美日於二戰時曾在此地爆發激烈衝突，如今美日已成為印太地區重要盟友，希望大家共同維護區域的穩定。

蕭副總統昨天率團搭機前往帛琉訪問，今天一早在帛琉總統惠恕仁（Surangel S. Whipps, Jr.）親自規劃與領航下，共同駕船掌舵前往有「上帝水族箱」美譽的洛克群島（Rock Islands）南部潟湖的知名景點「大斷層」（Big Drop Off）浮潛，親身體驗熱帶海洋的美麗生態景致。

下午行程則在惠恕仁與貝里琉（Peleliu）州長羅柏茲（Emais Roberts）陪同下，蕭副總統前往參訪貝里琉州二戰遺址，以及帛琉前總統中村國雄墓園，回顧中村國雄任內的台帛建交歷程，展現兩國深化邦誼與推廣永續觀光的共同願景。

貝里琉島位於帛琉群島南端，擁有豐富的海洋生態資源，也因二次大戰期間，美日兩軍曾於此小島爆發激烈戰役而聞名於世，島上現仍保存大量二戰遺跡，包括帛琉戰爭紀念館、日軍砲台遺址及各式戰車殘骸；美日兩國亦分別在島上設立紀念碑，哀悼這場戰役的所有犧牲者，每年也吸引來自日本、美國及世界各地的歷史尋根訪客前來憑弔。

蕭副總統一行先前往帛琉前總統中村國雄的紀念碑及墓園獻花致意，隨後參訪二戰紀念博物館，並在訪客簽名簿簽名。

蕭副總統受訪指出，戰爭非常可怕，80多年前在貝里琉島發生激烈衝突、生靈塗炭，讓這座島上1萬多人犧牲生命，但現在美日已成為印太地區重要盟友，而美日今日的各種合作都是希望區域能夠更穩定，能在太平的環境中，不管是哪個國家的人民都能安居樂業，過自己熟悉且快樂的生活。

惠恕仁也呼應蕭副總統的說法表示，他支持「自由開放的印太地區」，其要旨就是透過自由與開放的印度太平洋，提升印太地區自由和活躍的經濟社會活動，進而促進印太的安全穩定及繁榮。

此外，蕭副總統搭船抵達貝里琉州時，貝里琉州居民在岸邊揮舞兩國國旗歡迎，現場也有一名台灣導遊帶著整船包括瑞士、白俄羅斯、德國等潛水旅客，特別到岸邊等候；蕭副總統抵達後用英語問候大家、合影留念，並致贈來自台灣特製「台帛友好」紀念巧克力。