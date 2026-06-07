蕭副總統讚惠恕仁專業導覽 邀民眾訪帛琉體驗海洋之美

副總統蕭美琴今天在帛琉總統惠恕仁陪同下，前往有「上帝水族箱」美譽的洛克群島潟湖體驗泛舟與浮潛，她稱讚惠恕仁是專業海洋導覽員，海底景致繽紛多彩令人驚艷，並期盼有更多台灣遊客透過直航航班，親身體驗帛琉豐富的熱帶海洋生態美景。

蕭副總統昨天率團搭機前往帛琉訪問，今天一早在惠恕仁（Surangel S. Whipps, Jr.）親自規劃與領航下，共同駕船掌舵前往洛克群島（Rock Islands）南部潟湖的知名景點「大斷層」（Big Drop Off）浮潛，親身體驗熱帶海洋的美麗生態景致。

對於此行海洋生態安排，惠恕仁指出，蕭副總統18年前曾造訪過帛琉，這趟行程特別規劃她過去未曾到訪的景點，包括世界知名潛點「大斷層」，此處位於洛克群島南端恩格邁利斯島（Ngemelis Island）外海，海底地形從約3公尺淺礁垂直下降至約600公尺深海，被譽為世界海景7大奇景之一，孕育超過1500種熱帶魚類及海龜、拿破崙魚、鯊魚等大型海洋生物。

惠恕仁表示，非常歡迎蕭副總統率團訪問帛琉，帛琉此前連日遭遇暴風雨，但蕭副總統到訪後帶來了好天氣，「帶來了平靜、順暢且美麗的天氣」；他也向台灣民眾喊話，歡迎搭乘直航班機前來體驗帛琉之美。

對於帛琉海洋美麗景致，蕭副總統說，此次浮潛一下水便看見海龜、豹紋鯊及黑鰭鯊等海洋生物，且海底珊瑚色彩繽紛，從亮藍、紫色、黃色到橘色等應有盡有，令人印象深刻。

副總統也特別稱讚惠恕仁堪稱專業海洋導覽員，不論是躲藏在岩石間的海龜、或是在海底休息的鯊魚，都能精準發現，讓訪團得以欣賞到精彩的海底景觀。

副總統表示，今天真的非常幸運遇到完美天氣，海面平靜、魚群彷彿爭相展現美麗身影，這也讓她更加理解，惠恕仁為何會鼓勵遊客一定要多停留幾天，好好感受帛琉的海洋天然魅力。

蕭副總統此行是與惠恕仁同船，當行經知名景點德國水道（German Channel）時，兩人同乘的遊艇突然加速，讓在另艘遊艇的媒體高喊「飆速美琴」；副總統也大聲澄清，她只是手握方向舵、沒有加速，是專業的幫忙加油。

至於首次開船感受，蕭副總統說，水道沒有紅綠燈、感覺非常開闊，這就是台帛「同舟共濟」精神；她也透露，此次原本從台灣帶來草帽，但惠恕仁特別贈送印有帛琉字樣的白色棒球帽，因此決定客隨主便、戴上帛琉帽子推廣帛琉觀光。

副總統表示，帛琉與台灣同是海島國家，人民熱情友善，來到帛琉令人心情格外放鬆，台灣民眾在努力工作之餘，也值得為自己安排一趟放鬆身心的海島旅行，而帛琉距離台灣很近且有直飛航班，是相當便利的選擇。

副總統也透露，18年前曾與家人到訪帛琉，這次再度造訪，更感受到帛琉在觀光發展與海洋保育之間努力取得平衡，盼讓旅客得以欣賞海洋自然之美，同時維護珍貴的生態資源，這次能與惠恕仁一同浮潛，更是難得經驗。