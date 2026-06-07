大陸4公務船到台灣東部海域執法 管碧玲：中國不享有台灣東部海域主權

海洋委員會今天舉行「國家海洋日」慶祝活動，北中南東及澎湖都開放主力艦艇登艦參觀；中國大陸卻趁海洋日期間，派4艘公務船赴台灣東部海域展開「海上交通專項執法行動」，管碧玲今早致詞時先批評中國大陸，企圖以霸權手段片面改變現狀、破壞區域和平穩定的作為，都不會被台灣人民接受。會後另再補充，重申中國在台灣東部海域不享有任何主權。

6月8日為台灣國家海洋日，今年因適逢周一，慶祝活動改為6月7日舉行，今天主會場位於高雄港旅運中心旁，行政院長卓榮泰南下出席，現場除展示海巡執法利器外，還開放4000公噸級巡防艦「雲林艦」讓民眾參觀。

管碧玲致詞時，先稱呼卓榮泰「卓爸爸」，隨後感謝行政院力挺，如海保法去年實施、海汙基金成立、海巡大轉型、海洋科研大躍進、海委會預算大成長等，讓國家海洋治理體系迎來斷層式提升。

管碧玲話鋒一轉，隨即指近期中國大陸正以假冒管轄權的所謂「海上交通專項執法行動」企圖騷擾台灣，自5月7日「同濟號」事件開始，以各種名義挑戰台灣海域秩序，但任何企圖以霸權手段改變現狀、破壞區域和平的作為，都不會被台灣人民接受。

海委會於活動後，今下午再發新聞稿，內容另補充管碧玲說法，重申中國在台灣東部海域不享有任何主權權利，她也向全體國人報告「海巡在，主權就在」，海巡一定會站在第一線，全力捍衛國家主權與海洋權益。

管碧玲說，海洋應該是和平的海洋，而不是衝突與威脅的海洋，海巡一定會站在第一線，全力捍衛國家主權與海洋權益，當海巡人員站在第一線守護海疆時，守護的不只是海域安全，更是人民的安全與國家的尊嚴。

管碧玲表示，中國所謂執法行動完全違反國際法規範，嚴重背離事實，政府予以最嚴正譴責，海巡署已運用聯合情監偵機制，目前偵獲中國「海巡06」、「海巡08」、「海巡09」及「東海救113」等4艘公務船自廈門出港後，沿我國限制水域線外航行，已調派淡水艦、吉安艦、高雄艦、長濱艦及花蓮艦等5艘巡防艦艇執行監控任務，全程嚴密掌握船舶動態。