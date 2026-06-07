AIT臉書曬侯友宜、谷立言合影 卯澳海女完成另類外交

新北市長侯友宜、美國在台協會（AIT）處長谷立言、日本台灣交流協會台北事務所代表片山和之受邀參加新北市平溪松苑開幕活動，AIT今在臉書發布三人合影，記錄交流行程。據了解，活動結束後一行人前往貢寮卯澳漁村用餐，並與在地海女交流，認識東北角獨特漁村文化。

據透露，昨天由貢寮區長及在地海女向谷立言、片山和之介紹卯澳漁村多年來推動社區營造的成果，海女們以中文搭配簡單英文、日文，再加上肢體語言，向兩位國際友人分享漁村生活與文化故事，現場互動熱絡，氣氛輕鬆愉快。

海女們也介紹卯澳特有的石花菜產業，說明石花菜如何經過清洗、熬煮等工序製成石花凍，展現地方傳統技藝與飲食文化，也分享平時投入淨灘、維護海岸環境及帶領遊客導覽的經驗，讓外界更了解漁村居民守護家鄉的努力。

AIT在臉書分享，山海一線，感受新北活力，美景、美食，加上與地方首長們的交流，讓美台夥伴關係更加緊密。