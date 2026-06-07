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【即時短評】沈伯洋「畫」不成蔣萬安

聯合報／ 記者／郭雪筠
民進黨台北市長參選人沈伯洋出席第21屆台北市業餘社區棒球聯賽開幕典禮，並為球賽開球。記者林伯東／攝影
民進黨台北市長參選人沈伯洋出席第21屆台北市業餘社區棒球聯賽開幕典禮，並為球賽開球。記者林伯東／攝影

民進黨台北市長參選人沈伯洋接受專訪時表示，雙城論壇應改成「首都對首都」，也就是跟北京舉辦，若他能赴大陸，該緊張的應該是對岸，因為他已被制裁，「這是他們要擔心的事」。藍營則轟沈伯洋雙標，認為其以前將雙城論壇貼上統戰標籤，現在又改口能與北京交流。

其實，此事更該質疑的並非是沈伯洋雙標與否，而是其對兩岸交流大背景以及大陸多數人民對台灣情感的認知，恐怕太過淺薄；若只想在政治口水戰上占小便宜，更凸顯「氣度」問題。

大陸社交平台上有不少台北市長蔣萬安在雙城論壇上的致詞短片，甚至蔣萬安昔日參加台北市長時的演講也被翻出來、並獲得還不錯的流量。這主要是因其蔣家背景讓大陸人民有歷史熟悉感，加上他對兩岸交流的一貫支持，使大陸無論官、民均不認為他有「敵意」；至於外在形象，不過屬於加分項。

日前大陸一名網紅去台北市政府吃了一頓飯，並將過程拍成影片，在大陸抖音上獲得數百萬播放；尤其，相對於大陸多數公務機關的「威嚴」，台北市政府的「可親近性」讓他們稱讚。

這原是兩岸交流該有的面，更是台灣人可以自豪向大陸民眾展示的一面，畢竟台灣向以民主自由自豪，當然要歡迎大陸同胞來台灣看看，而不是像部分綠營人士一般，只會動輒上綱到「統戰滲透」，反而凸顯其對台灣社會韌性的毫無信心。

相對的，大陸民眾能稱讚台灣、能看見台北的好，很大一部分也仰賴於支持兩岸交流、願意展開雙手歡迎大陸人來訪，而不是以「敵對勢力」看待對方。

若沈伯洋真的當選，且不說是否真願意去北京，若不改其動輒「抹紅、抗中、厭陸」立場，又怎可能為對岸人民所接受，遑論「與北京對口」！畢竟對大陸而言，「台北市長蔣萬安」是低政治衝突的；沈伯洋至少目前仍是被對岸官民視為「高政治衝突」的不受歡迎人士。試問有那一個政府，會願意拿熱臉去貼對方的冷屁股？

沈伯洋如今拋出「首都對首都」的說法，或可能高估大陸官、民對他的接受度，或可能只是隨口一言。卻也不禁讓人聯想，對於曾講出「對中國來說，交流是統戰一部分」的沈伯洋來說，莫非也感受到了「選台北市長必得面對兩岸課題」的壓力，若再採取極端政治對抗立場，只怕不僅難以勝選，更可能拖累民進黨市議員選情。

去年雙城論壇，蔣萬安在上海脫稿演講，影片在大陸網上獲得不少迴響，甚至不少大陸網民以此批評大陸官僚。學習他人長處，而不是視對方如大敵，才是主事交流者應有的「氣度」。從此以觀，除非沈伯洋能先改變「氣度」，否則勢必「畫」不成蔣萬安。

沈伯洋 蔣萬安 雙城論壇

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