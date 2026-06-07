陸在台灣東部海域專項執法 藍委：政府不能再繼續當旁觀者

針對中國交通運輸部宣稱將於台灣東部海域進行「海上交通專項執法行動」，國民黨立院黨團書記長林沛祥今表示，面對中國在台灣東部海域推動相關專法與執法作為，政府不能再繼續當旁觀者，應該主動向中國、日本、菲律賓等相關各方表達立場，爭取我國應有的海洋權益與主權。

據陸媒報導，中國大陸交通運輸部等單位昨宣稱「將在台灣島東部海域海上交通專項執法行動」、 「全面履行海上行政執法管轄權」、「保障海上交通安全，維護國家權益」等，並提及這是陸方針對日本、菲律賓單方面宣布啟動「中國台灣島」以東的海域劃界談判、嚴重侵犯中國領土主權和海洋權益採取的必要行動。

林沛祥今受訪時表示，現在的情況很奇怪，周邊國家都在談海域、談權益、談劃界，結果最直接受到影響的中華民國，卻好像「在看別人開會直播。」

林沛祥呼籲，中華民國政府應該主動向中國、日本、菲律賓等相關各方表達立場，爭取我國應有的海洋權益與主權主張，而不是等別人談完了再來表示關切。外交不是參加畢業典禮，不能永遠坐在最後一排鼓掌，「自己的權益，終究還是要自己開口爭取。」