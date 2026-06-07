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陸船今抵台灣東部海域執法 陳冠廷：優先維護台灣主權

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
立院外交國防委員會召委、民進黨立委陳冠廷。圖／聯合報系資料照片
立院外交國防委員會召委、民進黨立委陳冠廷。圖／聯合報系資料照片

因應日本菲律賓展開專屬經濟海域談判，中國大陸交通運輸部將於台灣東部海域進行「海上交通專項執法行動」。民進黨立委陳冠廷說，近年周邊海域涉及專屬經濟海域、海上執法及航行秩序等議題，各方都有不同主張，但無論是相關國家之間互動或區域情勢變化，台灣最優先的考量始終是維護自身主權、安全及海洋權益。

根據公開AIS信息顯示，福建海事局滿載排水量達6600噸級的大型巡航救助船「海巡06」船、 廣東海事局10000噸級大型巡航救助船「海巡09」船、 東海航海保障中心7500噸級的深遠海大型專業海道測量船「海巡08」船和東海救助局8000噸大型專用救助船「東海救113」船組成的巡航編隊，已於6月6日從福建廈門啟航前往台灣東部海域開展台島以東海域 ，實施海上交通專項執法行動，今日即可抵達相關海域。

海巡署今確認已掌握大陸4艘公務船已自廈門港出港航往至台灣西南海域，目前沿著台灣限制水域線外航行，海巡已部署5艘巡防艦監控。

對此，陳冠廷指出，從目前資訊來看，中方此次行動的實際執法範圍、執行方式及後續是否常態化，要持續觀察。面對周邊海域動態，我方應持續掌握情勢發展，維持必要的監偵與執法能量，並依據國際法及相關法規妥善應處。

陳冠廷說，從海巡署已提前掌握船舶動態並完成部署來看，相關機關對情勢已有充分掌握，後續仍應保持警覺，確保我國海域權益不受影響。

陳冠廷 菲律賓 東海 日本

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