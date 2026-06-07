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大陸、寮國聯合聲明重申一中原則 外交部：背離事實

中央社／ 台北7日電
中國與寮國發布聯合聲明重申一中原則，外交部今天嚴正駁斥「背離事實」，重申中華民國台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，並警告寮國政府，姑息威權擴張將深陷中國政經脅迫惡性循環。中華民國外交部。（本報系資料照）
中國與寮國發布聯合聲明重申一中原則，外交部今天嚴正駁斥「背離事實」，重申中華民國台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，並警告寮國政府，姑息威權擴張將深陷中國政經脅迫惡性循環。中華民國外交部。（本報系資料照）

中國與寮國發布聯合聲明重申一中原則外交部今天嚴正駁斥「背離事實」，重申中華民國台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，並警告寮國政府，姑息威權擴張將深陷中國政經脅迫惡性循環。

外交部下午發布新聞稿指出，中國外交部於6日發布中國與寮國「關於建構新時代全天候中寮命運共同體聯合聲明」，再度提及「支持中國為實現國家統一所作的一切努力」等貶抑台灣主權謬論，不僅嚴重背離事實，更助長中國武力侵略台灣、危害區域和平穩定，外交部予以最嚴正駁斥與譴責。

外交部強調，針對中國屢藉與扈從國互動場合，透過聯合聲明抹黑台灣主權地位及顛倒是非的不實論述，外交部予以嚴厲譴責；對於寮國在台灣多次駁正及敦促下，仍罔顧事實，一味配合中方打壓台灣，外交部再次嚴正警告寮國政府，姑息威權擴張，將使寮國人民長期深陷中國政經脅迫的惡性循環。

外交部重申，中華民國台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，已是無法否認的客觀事實與台海現狀。

外交部再次呼籲，國際社會應嚴肅正視中國合理化威權擴張意圖、長期損害他國主權決定的行徑，台灣願與所有支持自由、民主及人權的國家合作，共同遏制威權主義擴張，堅定守護台海和平安全，並維護印太地區的自由與穩定。

一中原則 外交部 中華人民共和國

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