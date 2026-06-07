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盧秀燕訪歐 蔡其昌：交流是好事但應有輕重緩急

中央社／ 台中7日電

台中市長盧秀燕出訪歐洲3國10天。民進黨籍立委蔡其昌今天表示，中捷藍線預算增加，另有治安、兒虐事件、無人機預算遭擋，交流是好事，但市政令人擔憂，應有輕重緩急。

台中市政府對此透過文字稿回應表示，盧秀燕此次率團出訪聚焦民主交流、城市治理與經貿合作三大任務，盼深化台中與歐洲各界實質交流，也為台灣產業拓展更多國際合作機會。

盧秀燕6日至15日，率市府團隊出訪德國、捷克、奧地利3國，為期10天。蔡其昌今天陪同民進黨籍市議員參選人簡嘉佑市場掃街受訪時，做上述表示。

蔡其昌表示，縣市首長進行城市外交，無可厚非，對城市有幫助是可以做的，但台中市政讓市民擔憂，「行政效率糟糕、重大建設延宕、中捷藍線預算增加（恐需增加千億）到幾乎可多蓋一條捷運，市府在市政上至少要維持60分，出訪交流比較有正當性」。

蔡其昌提到，治安、兒虐事件，市民也存在抱怨，「盧秀燕訪歐交流無人機產業，中部地區的無人機產業，自製的軍購遭刪、阻擋，再提的無人機法案又被擋」。他認為，盧秀燕應在台中先把產業問題解決，交流時可宣揚重要產業發展。

民進黨籍立委、民進黨台中市長參選人何欣純今天出席活動受訪也提到，盧秀燕的城市治理能力出了問題，8年來中捷藍線沒動工，期間遇到疫情，人工、原物料齊漲，工程造價也不斷提高，現在恐追加千億元，「市民覺得莫名奇妙，一日不動工，日後成本更高，市民所花費的金錢更多」。

另外，關於副總統蕭美琴出訪帛琉，蔡其昌說，友邦帛琉長期支持台灣，面對中國威脅打壓，依然堅定力挺台灣，蕭副總統此行代表國家到帛琉參訪；暑假快到了，建議國人也可以把帛琉作為旅遊選擇地，以行動表達對友邦的感謝，深化兩國友誼、往來，期待蕭副總統出訪，能吸引更多人注意到帛琉是旅遊度假的好地方。

盧秀燕 蔡其昌 台中 歐洲

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