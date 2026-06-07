出席國家海洋日 卓揆喊面向太平洋「不用一直守著中國大陸」

海洋委員會今天在高雄港旅運中心旁舉辦「國家海洋日」活動，行政院長卓榮泰受邀出席，卓榮泰指國家海洋日也是國家「安全日」，他主張台灣應成為印太地區穩定力量，且應面向太平洋走向全世界，不要一直守著中國大陸，才有未來的發展契機。

6月8日為聯合國訂定的「世界海洋日」，海委會自成立來每年舉辦國家海洋日慶祝活動，今天主會場位於高雄港旅運中心旁，除展示海巡執法利器外，還開放4000公噸級巡防艦「雲林艦」讓民眾參觀。

海委會主委管碧玲致詞時，先稱呼卓榮泰「卓爸爸」，隨後感謝行政院力挺，如海保法去年實施、海汙基金成立、海巡大轉型、海洋科研大躍進、海委會預算大成長等，讓國家海洋治理體系迎來斷層式提升。

管碧玲話鋒一轉，隨即指近期中國大陸正以假冒管轄權的所謂「海上交通專項執法行動」企圖騷擾台灣，自5月7日「同濟號」事件開始，以各種名義挑戰台灣海域秩序，但任何企圖以霸權手段改變現狀、破壞區域和平的作為，都不會被台灣人民接受。

管碧玲說，「海巡在，主權就在」海洋應該是和平的海洋，而不是衝突與威脅的海洋。但我們也知道，和平需要守護，海巡一定會站在第一線，全力捍衛國家主權與海洋權益。

隨後致詞的卓榮泰，則稱「管碧玲是第一個也是唯一一個我要求她管到太平洋的人」，去年海洋保育法上路，海洋產業發展條例也公布實施，這禮拜院會更強調建構國家級的塑膠微粒的監測防線，中央政策正逐一落實。

卓榮泰說，海巡署近年推動海空一體，精銳海巡，除強化海域安全外，海保署同仁也深化海洋保育、汙染防治。就全世界而言，台灣已成為科技及經濟發展的核心，就地緣政治以及印太地區的和平穩定來說，台灣更是最重要的中心點。

卓榮泰說，我們現在已經有把握，有自信可以從台灣看世界，從台灣看向太平洋，他主張台灣應轉向面向海洋走向全世界，不必守在中國大陸，才有未來發展的契機。

今天國家海洋日活動，另由卓榮泰表揚「海洋保育典範」，個人組有推動國際魚類多樣性研究的邵廣昭教授、推動臺灣珊瑚礁生態研究的戴昌鳳教授、投入擱淺鯨豚救援與醫療的王浩文教授。

團體組則有推動鯨豚保育與生態研究的中華鯨豚協會、推動人類與自然和諧共生的台灣蠻野心足生態協會及大力投入珊瑚復育計畫的台達電子工業股份有限公司，由卓榮泰一一頒獎。

今天國家海洋日活動，另由卓榮泰表揚「海洋保育典範」，感謝獲獎個人、團體對海洋工作付出。記者張議晨／攝影

海委會自成立來每年舉辦國家海洋日慶祝活動，今天主會場位於高雄港旅運中心旁，除展示海巡執法利器外，還開放民眾實操無人機。記者張議晨／攝影

海委會自成立來每年舉辦國家海洋日慶祝活動，今天主會場位於高雄港旅運中心旁，除展示海巡執法利器外，還開放4000公噸級巡防艦「雲林艦」讓民眾參觀。記者張議晨／攝影