聽新聞
0:00 / 0:00
修刑事訴訟法被質疑「柯文哲條款」 柯舉自身例提四點一定要改
民眾黨主席黃國昌與前主席柯文哲上午出席民眾黨雙北龍舟友誼賽＆志工嘉年華，柯文哲被問到划龍舟體力會不會跟不上，笑答：「我只在岸上觀看，所以沒有體力問題。」逗得在場來賓哈哈大笑。最後雙北龍舟友誼賽，黃國昌主席帶領的新北市隊獲得第二名。
隨後柯文哲對於民眾黨提案修正刑事訴訟法表示，有四點一定要改，第一點，去搜索他家、搜索民眾黨黨部的時候，檢調是沒有證據，真正的目的就是要去扣押手機、電腦，然後再從裡面去找資料。
第二點，柯文哲提到，像他同學李文宗被羈押禁見11個月，然後後來關於京華城圖利的部分，那部分是完全無罪，可是他已經被羈押禁見11個月了。
第三點，柯文哲說，像他現在這個腳上還有電子腳鐐，理由是因法官檢察官認為他有逃亡之虞，他就覺得很奇怪，他有逃亡之虞這個是誰決定的？他憑空想像、不用證據，只是覺得「他可能逃亡」，然後就裝個電子腳鐐，所以司法改革是一定要做。
柯文哲指出，還有一點要拜託黃國昌，法庭直播不要搞成紀錄片，最重要是證人交互結辯那個，那個才要直播，後面那個都已經是修正過了，就派一些青鳥檢察官出來表演，這個已經看不到真正法庭的真相，所以法庭直播不要被閹割掉。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。