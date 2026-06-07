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修刑事訴訟法被質疑「柯文哲條款」 柯舉自身例提四點一定要改

攝影中心／ 記者蘇健忠／台北即時報導
民眾黨主席黃國昌（前排右二）與前主席柯文哲上午出席民眾黨雙北龍舟友誼賽＆志工嘉年華，最後雙北龍舟友誼賽，黃國昌主席帶領的新北市隊獲得第二名。記者蘇健忠／攝影
民眾黨主席黃國昌（前排右二）與前主席柯文哲上午出席民眾黨雙北龍舟友誼賽＆志工嘉年華，最後雙北龍舟友誼賽，黃國昌主席帶領的新北市隊獲得第二名。記者蘇健忠／攝影

民眾黨主席黃國昌與前主席柯文哲上午出席民眾黨雙北龍舟友誼賽＆志工嘉年華，柯文哲被問到划龍舟體力會不會跟不上，笑答：「我只在岸上觀看，所以沒有體力問題。」逗得在場來賓哈哈大笑。最後雙北龍舟友誼賽，黃國昌主席帶領的新北市隊獲得第二名。

隨後柯文哲對於民眾黨提案修正刑事訴訟法表示，有四點一定要改，第一點，去搜索他家、搜索民眾黨黨部的時候，檢調是沒有證據，真正的目的就是要去扣押手機、電腦，然後再從裡面去找資料。

第二點，柯文哲提到，像他同學李文宗被羈押禁見11個月，然後後來關於京華城圖利的部分，那部分是完全無罪，可是他已經被羈押禁見11個月了。

第三點，柯文哲說，像他現在這個腳上還有電子腳鐐，理由是因法官檢察官認為他有逃亡之虞，他就覺得很奇怪，他有逃亡之虞這個是誰決定的？他憑空想像、不用證據，只是覺得「他可能逃亡」，然後就裝個電子腳鐐，所以司法改革是一定要做。

柯文哲指出，還有一點要拜託黃國昌，法庭直播不要搞成紀錄片，最重要是證人交互結辯那個，那個才要直播，後面那個都已經是修正過了，就派一些青鳥檢察官出來表演，這個已經看不到真正法庭的真相，所以法庭直播不要被閹割掉。

民眾黨前主席柯文哲（右）上午出席民眾黨雙北龍舟友誼賽＆志工嘉年華，柯文哲在岸上觀看龍舟友誼賽。記者蘇健忠／攝影
民眾黨前主席柯文哲（右）上午出席民眾黨雙北龍舟友誼賽＆志工嘉年華，柯文哲在岸上觀看龍舟友誼賽。記者蘇健忠／攝影

民眾黨主席黃國昌（右）與前主席柯文哲（中）上午出席民眾黨雙北龍舟友誼賽＆志工嘉年華，柯文哲被問到划龍舟體力會不會跟不上，笑答：我只在岸上觀看，所以沒有體力問題。逗得在場來賓哈哈大笑。記者蘇健忠／攝影
民眾黨主席黃國昌（右）與前主席柯文哲（中）上午出席民眾黨雙北龍舟友誼賽＆志工嘉年華，柯文哲被問到划龍舟體力會不會跟不上，笑答：我只在岸上觀看，所以沒有體力問題。逗得在場來賓哈哈大笑。記者蘇健忠／攝影

民眾黨主席黃國昌（右）與前主席柯文哲上午出席民眾黨雙北龍舟友誼賽＆志工嘉年華，賽前為龍舟賽參賽者加油，。記者蘇健忠／攝影
民眾黨主席黃國昌（右）與前主席柯文哲上午出席民眾黨雙北龍舟友誼賽＆志工嘉年華，賽前為龍舟賽參賽者加油，。記者蘇健忠／攝影

柯文哲 黃國昌 民眾黨

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