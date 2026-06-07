對談美國學者 鄭麗文：避戰是當前兩岸與國際維護和平的首要任務

國民黨主席鄭麗文於台北時間6月4日與美國智庫國防重點（Defense Priorities）亞洲事務主任戈德斯坦（Lyle Goldstein）午宴會談時，戈德斯坦與鄭麗文均認爲，積極降低地緣衝突風險、全力避免軍事戰爭，是當前兩岸與國際社會維護和平的首要任務。

在會談中，鄭麗文和戈德斯坦教授分享了家族故事，兩人的父親同樣具有軍人背景。鄭麗文說，她的父親是歷經顛沛流離的泰北孤軍一員，輾轉來到台灣，深知戰火的無情與殘酷，戈德斯坦的父親曾擔任軍醫，父親的軍人背景與對歷史的深刻體悟，讓兩人在「追求和平、遠離戰火」共同信念上，有了更深層的共鳴。

回顧台灣過去的政治局勢，鄭麗文指出，民進黨在2020總統大選，操弄「反中牌」，確實成功地吸引年輕選票、挽救選情。然而，四年多過去，台灣的年輕世代已看透民進黨只顧政治利益、不顧台海安全的真實面目，所以2024大選，數百萬的年輕選民棄投民進黨，顯示出台灣主流民意早已轉向，民意對和平、穩定與繁榮有極大渴望。

鄭麗文說，隨著民意的全面反彈，在野陣營在國會與地方，展現穩固的藍白合作基礎，國民黨深具信心，贏得2028年大選，重返執政。

鄭麗文表示，面對兩岸關係，要在反對台獨的基礎上理性對話，降低緊張局勢，這符合美、陸、台三方的共同戰略利益。戈德斯坦則指出，戰爭的代價極其高昂且具毀滅性，不論是哪一方，都應該促進理性對話，共同促進區域的實質和平。