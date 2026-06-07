民眾黨修刑事訴訟法被稱「柯文哲條款」 柯舉自身例：這4點一定要改

立法院民眾黨團提案修正刑事訴訟法，並將於司法及法制委員會排案審查，其中刪除勾串的羈押要件，被視為「柯文哲條款」。柯文哲今天受訪舉自身例子提出四點質疑，除了羈押要件，還有裝電子腳鐐的理由是法官檢察官認為有逃亡之虞，但這是誰決定？是憑空想像、不用證據？

柯文哲也提到，他還有一點拜託黃國昌，法庭直播不要搞成紀錄片。最重要是證人交互結辯那個才要直播，但後面那個都已經是修正過了，就派一些青鳥檢察官出來表演，這個已經看不到真正法庭的真相，所以法庭直播不要被閹割掉。

柯文哲今天上午出席民眾黨雙北志工龍舟活動受訪，對於民眾黨提案修正刑事訴訟法，柯說，，當時檢調在搜索他家、搜索民眾黨中央黨部，那一張搜索票上面寫的東西，請問後來出現在起訴書跟判決書上面有沒有？當然是都沒有。意思就是去搜索他家、搜索民眾黨黨部的時候，檢調是沒有證據，真正的目的就是要去扣押手機、電腦，然後再從裡面去找資料，這是第一點。

第二點，柯文哲提到，像他同學李文宗被羈押禁見11個月，然後後來關於京華城圖利的部分，那部分是完全無罪。意思就是說，檢調把李文宗羈押了11個月，那11個月後跟他說「喔，抱歉喔，弄錯了，不干你的事。」可是他已經被羈押禁見11個月了。

柯文哲也提到第三點，像他現在這個腳上還有電子腳鐐，理由是因法官檢察官認為他有逃亡之虞。就覺得很奇怪，他有逃亡之虞這個是誰決定的？他憑空想像、不用證據，只是覺得「他可能逃亡」，然後就裝個電子腳鐐。所以司法改革是一定要做，他只是用他自己當例子，就說這個有多少要改的。

柯文哲也提到，他還有一點要拜託黃國昌，那個法庭直播不要搞成紀錄片。還有一點，最重要是證人交互結辯那個，那個才要直播，後面那個都已經是修正過了，就派一些青鳥檢察官出來表演，這個已經看不到真正法庭的真相，所以法庭直播不要被閹割掉。