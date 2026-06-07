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白提「柯文哲條款」…黃國昌斥政治操作：賴清德2008年提的一模一樣

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
黃國昌今天上午出席民眾黨雙北龍舟友誼賽活動受訪。記者林麗玉／攝影
黃國昌今天上午出席民眾黨雙北龍舟友誼賽活動受訪。記者林麗玉／攝影

民眾黨黨團下周將提案「刑事訴訟法」版本，黨主席黃國昌被問到，外界質疑這是「柯文哲條款」？黃嚴厲駁斥表示，這次黨團提出的羈押要件修正，跟民進黨立法院黨團2008年時，由當時的立法委員、也是現任的總統賴清德所提出的修正條文內容，一模一樣。

「賴清德，你還記得你當年所提出來的呼籲嗎？」黃國昌今天也喊話賴，表示針對有關於刑事訴訟法相關條文修正的內容，民進黨政府與其急著進行政治操作，不如好好冷靜下來、好好反省。

黃說，羈押的制度過去這幾年被民進黨濫用到什麼樣子的程度？為什麼民間社會對於濫權羈押、押人取供會有那麼高的反彈？也呼籲賴清德總統回去看一看自己在當立法委員時的發言，高喊不可以濫用羈押制度，高喊不可以押人取供。

黃國昌今天上午出席民眾黨雙北龍舟友誼賽活動受訪表示，關於刑事訴訟法相關條文的修正，台灣民眾黨黨團之所以會提出相關的修正草案，完全就是為了要去實踐刑事司法人權的落實。「貫徹無罪推定」原則，而且要杜絕「壓人取供」這樣違法濫權的現狀。

黃國昌說，這次黨團提出的修法版本，條文中細部的內容到委員會審查的時候可以進一步細緻的討論。但是對於有些有心人把它冠上「柯文哲條款」，他要嚴厲的駁斥。為什麼這樣說呢？有關於在羈押的要件上面，能夠進一步的具體化、明文化，台灣民眾黨團這次有關於羈押要件的修正，跟民主進步黨立法院黨團在2008年時，由當時的立法委員、也是現任的總統賴清德所提出的修正條文內容，一模一樣。

黃國昌說，2008年賴清德在提這個案子的時候，柯文哲還在台大當醫生。 用這個把它稱之為「柯文哲條款」，完全是在混淆是非。各位媒體朋友或者是對於羈押要件有興趣的台灣公民們，可以回去翻閱一下2008年的時候，當時民主進步黨立法院黨團，由立委柯建銘、賴清德所領銜提出的刑事訴訟法修正草案的條文，就可以看得非常清楚了。

至於其他關於搜索的時候，黃國昌說，在身體沒有受拘束的前提下，本來就應該可以自由離去。如果禁止他自由離去，那就是身體受了拘束，24小時本來就應該從那個時候開始計算。這也不是台灣民眾黨所獨創的，這個是民間版的刑事訴訟法修正草案裡面的條文。當初跟台灣民眾黨立法院黨團提出這樣建議的，就是現在已經出了非常多綠營大官的「民間司法改革基金會」。

黃國昌 柯文哲 賴清德 民進黨 刑事訴訟

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