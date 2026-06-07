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波士頓僑宴 鄭麗文：國民黨扮演「搭橋者」找和平新路

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨主席鄭麗文於台北時間6月6日，出席波士頓僑界舉辦的盛大歡迎晚宴。圖／國民黨提供
國民黨主席鄭麗文於台北時間6月6日，出席波士頓僑界舉辦的盛大歡迎晚宴。圖／國民黨提供

國民黨主席鄭麗文於台北時間6月6日，出席波士頓僑界舉辦的歡迎晚宴。鄭麗文強調，國民黨守護中華民國憲法，承擔開創和平繁榮的歷史使命，在當前動盪的國際地緣政治中，國民黨將扮演「搭橋者」的角色，為台海與區域福祉找出和平新路。

超過300名波士頓僑胞，揮舞青天白日滿地紅國旗，歡迎鄭麗文率領的訪問團。鄭麗文說，看到滿場飛揚的國旗與僑胞的熱情，內心有無比激動與感動。波士頓與美國建國歷史有著極深淵源，適逢美國慶祝獨立建國250週年紀念，昨日她拜會麻州副州長時，在古老的州長辦公室，看到美國開國元勳山繆·亞當斯（Samuel Adams）的畫像，深有感觸。中美兩場偉大的歷史革命，分別在東方與西方建立了舉世矚目的民主共和國「中華民國和美國」，而自由、民主、均富的價值，正是兩國共同的語言。

波士頓僑宴邀請三位曾投身對日抗戰的英雄老兵親臨現場，分別是96歲的李先、96歲的劉成，以及94歲的金安庶。鄭麗文說，國民黨執政時期，創造亞洲四小龍的經濟奇蹟；寫下民主政治體制和平轉型的奇蹟，更因為前瞻布局，奠定傲視全球的半導體「護國神山」，而這一切的光輝成就皆奠基於中華民國憲法。

她說，面對當前兩岸兵凶戰危的局勢、全球對台海可能爆發軍事衝突的焦慮，國民黨絕不會、也不可能坐視下一代，淪為戰火砲灰。國民黨要向世人和全體僑胞證明，兩岸除了走向對抗，絕對有另一個攜手締造和平、共創巨大紅利的選擇。

鄭麗文分享此行訪問哈佛大學(Harvard University)、麻省理工學院（MIT）等全球頂尖學府的成果，她與葛拉漢．艾利森（Graham Allison）等多位國際地緣政治、科技與經濟大師進行深度座談，獲得跨國界、跨種族學者的熱烈迴響。鄭麗文說，這些來自不同國家、不同族群的學者，和她素昧平生，卻和她的思考完全一致，不但對她提出的和平願景毫無保留的鼓勵，甚至願意主動提供支持與幫助。鄭麗文說，和平是許多國際學者共同的期待，也讓她更加深信，政治人物的責任應該是搭起橋梁，不是加深對立。唯有讓世界最優秀的人才能夠自由交流、共同合作，才能為年輕世代創造更多機會、為人類社會開創更好的未來。

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