鄭麗文：國民黨將扮搭橋者 為兩岸找和平新路

國民黨主席鄭麗文於台北時間6日出席波士頓僑界舉辦的歡迎晚宴，她在演講時說，國民黨守護中華民國憲法，承擔開創和平繁榮的歷史使命，在動盪的國際地緣政治中，國民黨將扮演「搭橋者」的角色，為台海與區域福祉找出和平新路。

國民黨今天發出新聞稿指出，鄭麗文於台北時間6日，出席波士頓僑界舉辦的歡迎晚宴。超過300名波士頓僑胞，揮舞著國旗，歡迎鄭麗文率領的訪問團。鄭麗文在演講時說，看到滿場飛揚的國旗與熱情的僑胞，內心無比激動與感動。

鄭麗文指出，波士頓與美國建國歷史有著極深淵源，適逢美國慶祝獨立建國250週年紀念，她在拜會麻州副州長時，在古老的州長辦公室，看到美國開國元勳亞當斯（Samuel Adams）的畫像，深有感觸。中美兩場偉大的歷史革命，分別在東方與西方建立了舉世矚目的民主共和國「中華民國和美國」，而自由、民主、均富的價值，正是兩國共同的語言。

國民黨表示，僑宴邀請3名曾投身對日抗戰的英雄老兵到現場，分別是96歲的李先、劉成及94歲的金安庶。鄭麗文強調，國民黨執政時期，創造亞洲四小龍的經濟奇蹟；寫下民主政治體制和平轉型的奇蹟，更因為前瞻布局，奠定了傲視全球的半導體「護國神山」，而這一切的光輝成就皆奠基於中華民國憲法。

鄭麗文認為，面對當前兩岸兵凶戰危的局勢、全球對台海可能爆發軍事衝突的焦慮，國民黨絕不會、也不可能坐視下一代，淪為戰火砲灰。國民黨要向世人和全體僑胞證明，兩岸除了走向對抗，絕對有另一個攜手締造和平、共創巨大紅利的選擇。

鄭麗文並分享訪問哈佛大學（HarvardUniversity）、麻省理工學院（MIT）等全球頂尖學府的成果，鄭麗文說，和平是許多國際學者共同的期待，也讓她更加深信，政治人物的責任應該是搭起橋梁，而不是加深對立。唯有讓世界最優秀的人才能夠自由交流、共同合作，才能為年輕世代創造更多機會、為人類社會開創更好的未來。

此外，國民黨發出新聞稿表示，鄭麗文於台北時間4日與美國智庫「防禦優先作為」（Defense Priorities）亞洲事務主任高德斯坦（Lyle Goldstein）午宴會談時，高德斯坦與鄭麗文均認為，積極降低地緣衝突風險、全力避免軍事戰爭，是兩岸與國際社會維護和平的首要任務。

國民黨指出，鄭麗文強調面對兩岸關係，要在反對台獨的基礎上理性對話，降低緊張局勢，這符合美、陸、台三方的共同戰略利益。高德斯坦則說，戰爭的代價極其高昂且具毀滅性，不論是哪一方，都應該促進理性對話，共同促進區域的實質和平。