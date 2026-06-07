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探尋帛琉之美 蕭副總統與惠恕仁浮潛大斷層訪二戰遺址

中央社／ 台北7日電

副總統蕭美琴「帛榮專案」第2天行程，將與帛琉總統惠恕仁前往有「上帝水族箱」美譽的洛克群島南部潟湖進行泛舟與浮潛，實地體驗帛琉引以為傲的豐富海洋生態資源；再赴貝里琉州參訪二戰遺址及前總統中村國雄墓園，回顧台帛建交歷程，展現兩國深化邦誼與推廣永續觀光的共同願景。

蕭副總統今天一早將與總統惠恕仁（Surangel S.Whipps, Jr.）搭船到洛克群島（Rock Islands）中的埃梅利斯島（Ngemelis Island）體驗泛舟，划船至大斷層（Big Drop Off）體驗浮潛，再搭船到貝里琉州在島上餐敘，參訪貝里琉島（Peleliu）並憑悼帛琉前總統中村國雄墓園，以及參觀貝里琉二戰紀念博物館。

洛克群島位於帛琉南部潟湖，由約445座石灰岩小島組成，2012年正式列入聯合國教科文組織世界遺產名錄。島嶼底部長年受海水侵蝕，形成蕈狀懸空地形，蒼翠植被與湛藍海水相互輝映，構成舉世罕見的自然奇觀。

觀光業是帛琉最重要經濟命脈，疫情前旅遊相關收入占GDP比重逾4成，其中又以洛克群島一帶的潛水生態旅遊最具核心吸引力，而「大斷層」是位於洛克群島南端的埃梅利斯島嶼西側、一道從水面下約3公尺處驟降至300公尺的垂直珊瑚峭壁，峭壁上珊瑚種類繁多、色彩繽紛，各類大型洄游魚群穿梭其間，如同上帝的水族箱，是全球潛水愛好者畢生必訪的聖地。

據指出，惠恕仁的父親Surangel S. Whipps, Sr.是帛琉潛水旅遊業的重要先驅，早年深入開發洛克群島一帶的潛點資源，對藍角（Blue Corner）的發現與推廣貢獻卓著。此次惠恕仁親自帶領訪團前往洛克群島，既是向帛琉最珍貴的自然資產致敬，亦承載著對父輩開創精神的深厚情感。

貝里琉島位於帛琉群島南端，面積約13平方公里，現有居民約500、600人，是帛琉人口最少的州之一；不過，這座椰林茂密的寧靜小島，卻曾爆發二戰太平洋戰場最為慘烈的戰役。

據指出，1944年9月，美軍發動貝里琉島戰役（Battle of Peleliu），與頑強抵抗的日軍激戰逾兩個月，雙方傷亡合計逾兩萬人。島上至今保存有帛琉戰爭紀念館、日軍砲台遺址及各式戰車殘骸，美日雙方亦分別在島上設立紀念碑，哀悼這場戰役的所有犧牲者。

根據規劃，蕭副總統與總統惠恕仁搭船到定點後，改搭小船體驗泛舟，舟行至大斷層後、換上台灣製浮潛裝備體驗浮潛；不過，因當地的天氣不穩定，行程將視當日海象機動調整。

在貝里琉午餐後，副總統將赴島上的帛琉前總統中村國雄墓園致意，由貝里琉州長羅柏茲介紹。中村國雄於1993年就任帛琉首位民選總統，並在第2任總統任期時於1999年12月推動帛琉與中華民國（台灣）建立正式外交關係，這項決定為台帛兩國至今超過1/4個世紀的穩固邦誼奠定最堅實基礎。

蕭副總統一行還將參訪貝里琉二戰紀念博物館，下午回到下榻飯店帛琉老爺大酒店，並出席總統惠恕仁舉辦的歡迎晚宴。

蕭美琴 帛琉 惠恕仁

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